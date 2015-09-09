俄罗斯总理呼吁欧亚经济联盟成员国保持本币稳定

哈通社阿斯塔纳9月9日电 据外媒报道，俄罗斯总理梅德韦杰夫8日在白俄罗斯西部城市格罗德诺举行的欧亚经济联盟政府间委员会会议上，呼吁该组织成员国保持本国货币稳定，防止货币大幅贬值。

据白通社报道，欧亚联盟五个成员国政府首脑在会议上共同签署了关于欧亚经济联盟工业合作基本方向的文件。该联盟常设机构欧亚经济委员会的部长级理事会主席赫利斯坚科说，这些文件有助于协调成员国工业政策重点，推进一体化。

赫利斯坚科说，与会代表讨论了欧亚经济联盟同欧盟的关系问题，同意采取措施加强两个组织在海关政策、经济协调、卫生防疫等方面的沟通与对话。他们还讨论了哈萨克斯坦加入世贸组织对联盟的影响及对策，以及联盟内"去美元化"等问题。

另据报道，梅德韦杰夫在会上说，国际经济的复杂进程尽管对欧亚经济联盟成员国的经济造成了不利影响，但这种局面也在推动着联盟成员国间的一体化进程。

欧亚经济联盟源于俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦三国总统去年签署的《欧亚经济联盟条约》。根据条约，联盟的目标是在2025年前实现联盟内部商品、服务、资本和劳动力的自由流动，推行协调一致的经济政策。2015年1月1日，欧亚经济联盟正式启动，亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦今年先后加入该组织。