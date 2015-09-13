印度餐厅爆炸引二次爆炸伤亡惨重

哈通社阿斯塔纳9月13日电 据中新网报道，印度中央邦一家餐厅发生严重煤气桶爆炸事故，且第一次爆炸引发隔壁楼房内的开矿用明胶炸药卷爆炸，两次爆炸目前已造成至少104人遇难，上百人受伤。

爆炸威力强大，不仅造成餐厅坍塌，附近数栋楼房也受波及损毁，相信仍有多人受困废墟。 据介绍，该次事故发生在当地时间周六早上8时30分左右，当时正是最多学生及上班族在餐厅吃早餐的时候，因此死伤人数众多。 发生爆炸的餐厅位于中央邦贾布阿(Jhabua)地区，是一栋两层楼建筑物。警方初步调查显示，楼房业主在楼内非法存放了大量鞭炮火药，并与煤气桶放在一起，才使爆炸事故如此严重。 爆炸后，现场民众和救援人员赶快在瓦砾堆中搜寻生还者。 当地警方发言人埃拉瓦说："救援人员仍在搜寻被埋在废墟下的人，现在无法估计有多少人受困，死亡人数可能进一步增加。" 另一名警员米斯拉指出，发生爆炸的餐厅位于人流密集的路口，附近还有一个繁忙的巴士站，事发时很多人正在等车，是导致这次事故人员伤亡惨重的原因之一。 警方也说，现场一共发生了两次爆炸，即餐厅煤气桶爆炸后，引起的大火点燃了储存在隔壁楼房内的开矿用明胶炸药卷，引发第二次爆炸，加剧伤亡情况。第二次爆炸共造成60人受伤。