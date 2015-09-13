梅威瑟无意接受戈洛夫金挑战（视频）

哈通社阿斯塔纳9月13日电 记者从戈洛夫金社交网站主页获悉，梅威瑟在接受记者采访时表示，无意接受戈洛夫金挑战。

哈萨克斯坦籍WBA（超级）、IBO和WBC（过渡）中量级拳王根纳季•戈洛夫金曾表示，如果他能和梅威瑟对决，将是一场世纪之战。但近日，梅威瑟在接受记者采访并谈及他与戈洛夫金的比赛时，表现出冷淡态度，无意接受挑战。 以下为记者和梅威瑟的谈话： 记者：你对与GGG（戈洛夫金）对决有什么样的看法呢？ 梅威瑟：他是160磅级别的拳手。 记者：没错，但他可以将体重减轻，而您可以将体重增加啊？ 梅威瑟：我只参加147磅级别的比赛。 记者：您和GGG的对决将会是一场精彩的比赛...... 梅威瑟：在我的拳击生涯中，我取得过很多殊荣，战胜过所有优秀的拳手。下一场比赛我将与贝托对决，但我尊敬所有其他对手。 据悉，美国拳王梅威瑟与安德鲁-贝托之战据说是梅威瑟职业生涯的最后一场比赛。如果梅威瑟可以取胜，就将追平49场全胜的传奇纪录。不过有外媒报料，梅威瑟拒绝与帕奎奥二番战，拒绝与戈洛夫金等强手过招，暴露了其专挑软柿子的怕输心理。曾经嘲笑宿敌帕奎奥"转捡软柿子捏"的梅威瑟，也因为自己收官之战上的"怕强凌弱"，导致了门票价格狂跌一百倍的尴尬局面。（编译：塔布斯）