欧洲难民危机升级 德国实施边境控制

哈通社阿斯塔纳9月14日电 据英国《金融时报》14日报道，德国正试图实施紧急边境控制，以遏制不断涌来的难民潮。这一戏剧性举措凸显出此次难民危机给欧洲珍视的自由迁徙体制带来不寻常的压力。

德国内政部长托马斯•德迈齐埃并未明确指出上述举措将维持多久。不过他表示，出于安全原因，也为了限制流向德国的难民的巨大人数，这些举措"具有极其迫切的必要性"。

德国政府这一保护其边境并对欧洲《申根协定》区加以限制的举措十分罕见，它与欧盟允许其多数成员国之间免护照旅行的核心原则相抵触。

德迈齐埃在柏林表示："我们只是需要更多时间，以及一定程度的边境秩序。"

这一措施最初将主要关注德国与奥地利的边境。该措施推出之后，德国铁路公司表示，德国、奥地利和匈牙利之间的火车已经停运。

欧盟各国内政部长准备在今天召开一个重要会议，确定如何分配新抵达欧洲的难民--这些难民中的许多人逃离叙利亚的内战。德迈齐埃表示，此举是"向欧洲发出的一个信号"，表明德国无法独自应对这一危机。

今年8月，德国表示预计今年将接收80万难民，超过了2014年整个欧盟的接收人数。起初，政界人士乐观地认为德国有能力应对流入难民。然而最近几天，难民的流入速度已有超过接收能力的迹象。

在难民潮首当其冲的慕尼黑，仅上周六一天就接收了大约1.22万难民，预计周日的流入人数与此类似。德国副总理西格马尔•加布里尔警告说，德国正接近"其承受能力的极限"。

他在接受德国《每日镜报》采访时表示："首要的问题不是难民人数。他们涌入得如此之快，令德国各州政府和市政府处境十分艰难。"

欧盟委员会表示，德国的举措并未违反欧洲《申根协定》的规定，因为该协定允许在危机时期"暂时实施边境控制"。

不过，对于几十年来一直试图取消各国边境线的欧洲来说，这一举措极不寻常。2011年，由于担心外来移民，丹麦和法国都曾暂时实施边境控制。此外，德国曾在今年主持七国集团(G7)会议时实施边境控制。