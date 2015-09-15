德意英三国计划出动海军拦截难民潮

哈通社阿斯塔纳9月15日电 据多维新闻网消息，欧洲联盟成员国9月14日批准采取军事行动，对付在地中海运作的人蛇集团，包括充公和摧毁用来走私人口的船只。

这是欧盟今年7月批准的应付难民潮军事措施下的第二阶段计划。第一阶段纯粹只是收集情报，现在批准的第二阶段计划允许海军拦截难民船，同时在必要时摧毁船只。欧盟一位外交官强调，目前的"条件已经允许"欧盟落实新的军事阶段。不过，在此阶段，欧盟海军仍只能在公海执行任务。 第三阶段的计划是在利比亚海域内对人蛇集团采取军事行动，最终目标是在难民船仍未出航前就加以制止。但此阶段计划具有争议性，因为风险会提高，且最低限度须获得联合国安全理事会的授权，而且最好获得利比亚政府的首肯。

安理会轮值主席国俄罗斯表示，安理会可在本月内通过对付地中海走私人口网络的决议，但授权范围只限于公海。

预料欧盟的第二阶段军事计划将在下个月正式实施，到时将须更多军舰协助执行任务。目前该军事行动只配有四艘军舰，两艘来自德国，意大利和英国各一艘。

受到难民大量涌入影响，原本要对叙利亚难民大开门户的德国，前天也不得不宣布暂时在同奥地利接壤的边界实施管制，检查入境者的身份。德国南部巴伐利亚州内政部长赫尔曼表示，边界管制措施将施行至少"几个星期"。移民大举涌入引起混乱，同时威胁德国的安全。

德国副总理加布里尔估计，德国今年收容的难民人数，可能比早前预测的破纪录的80万人还来得多，将达到100万人。继德国加强边界管制之后，斯洛伐克也宣布暂时在同奥地利和匈牙利接壤的边界加强管制。捷克也在同奥地利接壤地区加强边界检查。

与奥地利和匈牙利不同的是，近几个月来经捷克和斯洛伐克前往德国的移民和难民人数并不多。对于欧洲国家纷纷加强边境管制，联合国难民署表示担忧，并警告这将让数以千计的难民陷入法律上的"中间地带"。