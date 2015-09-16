全球贸易增长放缓担忧升温
根据世界贸易组织(简称WTO)的数据和领先经济学家的预期，全球贸易增长率或将连续第三年落后于已然低迷的全球经济增速。在此轮增速下滑之前，上一次经济扩张期间全球贸易增速落后于经济增速的情况出现在1983年。
WTO首席经济学家库普曼表示，全球化趋势的爆发已经过去，现在处于盘整期，也可能是紧缩期，就好像全球增长引擎的同步皮带有些脱落，或是汽缸的工作有些失常。
WTO称，金融危机过后，全球贸易增速自2010年大幅反弹以来，一直保持平均3%左右的年增速，而1983-2008年的年均增幅为6%。
经济学家认为全球贸易下滑是多种因素造成的，比如中国不再从事某几种制造生产、国际投资下滑等。他们还指出，新的大型贸易协定的缺乏、2008年经济衰退后形成贸易壁垒、企业最近不愿从海外市场采购产品和部件也是原因。
几乎没有人认为短期内全球贸易将重拾此前增速；2008年前全球贸易增速为经济增速的两倍。2006年，全球贸易量增长8.5%，同年全球经济增速为4%。
今年上半年全球贸易骤然萎缩，为2009年来首见。预计WTO今年将二次下调2015年全球贸易规模预期。
全球贸易下滑的很大一部分原因是，与前几十年的高速增长相比，中国等新兴经济体的贸易表现较为低迷。经济学家不禁怀疑长期由贸易推动的全球化进程是否已经结束。
华盛顿智库战略与国际问题研究中心贸易专家米勒称，很明显全球贸易已经在2007年见顶。
密切追踪世界贸易状况的CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis经济学家维尼达尔预计，全球贸易今年下半年可能会略微反弹，但2015年全年可能仅增长1%。这一增速远低于全球经济预期增长水平，国际货币基金组织(简称IMF)预计今年全球经济将增长3.3%。
维尼达尔表示，今年上半年全球贸易因中国贸易大幅下降而下滑。他预计今年的全球贸易额最终还是会增长的，但他对此并不确定。
今年前7个月，美国出口额下降5.6%，至8,957亿美元。由于对华出口下降，韩国8月出口额同比缩水14.7%，为六年来最大降幅。中国8月以美元计算的进口额同比下降13.8%，7月份同比下降8.1%。
虽然中国的经济政策和低成本劳动力帮助其成为制造业大国，但中国政府目前正努力对经济增长模式进行重大调整，逐渐向消费、服务和采用先进技术的制造业转变。
中国已开始生产很多以往需要进口的产品。2004年，随着国内产量的激增，中国的机械和交通设备出口开始超过进口。到2013年，此类产品的出口额似乎稳定在1万亿美元以上的规模。
在经济危机期间，各国纷纷推动本币贬值以刺激出口、提振经济增长，但考虑到避免贬值的国际压力及其对经济的有限提振作用，通过汇率变动来提振整体贸易规模的可能性很小，并不具有吸引力。
布鲁金斯学会本月的一篇论文称，日本近年的量化宽松措施导致日圆走软，但几乎未给净出口带来提振。对中国而言，允许人民币进一步走软只会给出口商带来有限的助益，因为它们仍需要进口原材料和偿还外债。