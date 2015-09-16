日本人形机器人被禁止性行为引争议

哈通社阿斯塔纳9月16日电 据多维新闻网消息，日本SoftBank(软银)公司最新发售了具有分析和识别情绪功能的人形机器人Pepper。而在对该机器人的购买注意事项中"禁止进行性行为或猥亵等行为"这项内容成为了焦点话题。

虽然在互联网上网友纷纷表示无法设想那会是一个怎样的场景，但据日本软银公司称，他们这样做只不过是想要禁止人们对机器人的滥用行为。 "以性行为或猥亵行为为目的的行为"含义是什么呢？据日本J-cast网站9月14日报道，日本软银公司于2015年6月对外发售人形机器人Pepper。该人形机器人能够与人类进行心与心的交流，这一点备受人们关注。虽然该人形机器人本体售价略高，约为19.8万日元(约合1643.4美元)，但分别从6、7、8三个月各售罄1,000台的形势来看，该人形机器人还是备受欢迎的。日本软银公司预计将于9月26日再次发售下一批次的人形机器人。 据报道，9月9日，某日本推特用户在网络上列举出该机器人Pepper购买注意事项中所提到的"禁止进行性行为或猥亵行为"、"禁止利用其进行以和互不相识的异性见面或交际等为目的的行为"、"禁止利用其进行跟踪骚扰行为"等内容。然而，不知是否是因为该人形机器人的使用说明书上写明了初次见面机器人就能看出对方不自然这一事项，这些东西一下子被扩散开来，一部分网站上也可以看到这些内容。 此外，还可以从网友意见中看到，他们不明白这些注意事项是用来禁止谁的何种行为。到底是用来禁止直接与机器人接触的人类，还是间接利用机器人的人类对其进行上述行为呢？ 在推特上有网友这样写道:"人类不可能和Pepper进行性行为。" 而另一方面又有网友指出:"利用机器人和其他人进行性行为也是不可能的吧？" "请不要对机器人Pepper进行这种行为，本意不是这样的" 购买注意事项上写着的内容究竟带有什么含义呢？日本软银公司给出解释称"使用Pepper，或者是利用、滥用，不能进行这样的行为，并没有请人们不要对Pepper，或者是和Pepper进行这样的行为这层意思。"其重点是要禁止大家利用或滥用机器人来进行犯罪活动。而另一方面，对于为什么要给出禁止与Pepper谈恋爱或进行性行为等规定这一问题，软银公司则称"因为当事人现在不在，所以我们也很难对这种细节问题作出回答。" 况且，这些问题与Pepper并没有关系，只是海外研究机构已经对机器人与人类进行性行为的相关预测而已。