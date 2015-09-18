美联储维持利率不变 称正监控海外形势发展

哈通社阿斯塔纳9月18日电 据《华尔街日报》18日报道，美国联邦储备委员会（简称：美联储）周四维持短期利率不变。此前几周市场激烈辩论美联储会否基于美国经济和就业市场转强而结束这一段将利率保持在近零水平的时期。

大部分的美联储官员仍相信美联储将于今年年底之前加息，但对此点已没有之前那样确信。根据随美联储政策声明公布的官员预测，6月份会议上17名官员中有15名预期会在今年加息。而本周四预期会在今年加息的官员人数减为13名。

此外，美联储在官方声明中指出对金融市场和海外经济近期的动荡感到不安。

美联储表示，近期全球经济和金融形势动荡可能在某种程度上抑制经济活动，且对短期通胀造成进一步的下行风险。美联储称其正在监控海外形势发展，这是美联储愈来愈担忧美国以外地区增长放缓可能伤及美国经济的信号。

由于多数官员仍相信他们将在今年加息，这显示许多官员认为上述担忧将在几周之后逐渐消退。

自2008年12月份为应对金融危机而将利率降至历史低点以来，美联储官员在过去几个月中一直暗示他们计划在今年加息。令官员们保持乐观的关键因素是劳动力市场迅速改善，并且经济中的闲置产能在下降，这是通胀获得一些提振的前兆。

美国8月份的失业率为5.1%，处于官员们希望在长期看到的区间里。通胀率则在逾三年来持续低于2%水平。

美联储表示，总的来看，劳动力市场指标显示今年初以来劳动资源利用率不足的情况已消退。

而就在7月份，美联储官员似乎仍有望在本周政策会议上宣布加息，但一系列因素促使他们按兵不动，其中包括美元走强、股市和债市大幅波动，以及世界第二大经济体中国增速放缓的迹象。

美联储官员目前正密切关注这些威胁，以确保其不会对美国经济构成更大的麻烦。比如，美元升值可能为出口和输入型通胀带来下行压力，而这与美联储刺激经济增长和提振目前的低通胀的努力刚好背道而驰。

美联储官员们似乎比以前更谨慎地期待，将在获得上述发展不会从根本上改变经济前景的证据后再采取加息举措。

和以往一样，美联储表示，将在看到就业市场出现"进一步改善"且官员们对通胀在中期会回升至2%具有"合理信心"之后提升利率。

在这次会议召开之前，投资者已相信美联储不会采取行动。会议开始之前的期货市场行情显示，交易员认为周四加息的可能性为27%，但12月加息的可能性为约64%。

根据随政策声明发布的预测报告，17名官员中有13名预期仍将在2015年加息。6月份17名官员中有15名预期今年加息。

尽管官员们仍预期会在今年加息，但他们预测的加息路径已于近月以来变得更平缓。2015年底的利率中值预测值从6月份的0.625%降至0.375%。2016年底的利率中值预测值从6月份的1.625%降至1.375%。2017年底的利率中值预测值则从6月份的2.875%降至2.625%。美联储预测长期联邦基金利率将升至3.5%，同样低于之前预期的3.75%。

一名官员预期2015年和2016年的利率将为负值，部分欧洲国家已采取这种作法来提振增长和通胀。美联储并未透露做此预期的官员姓名。

美联储调整展望的原因之一是，官员们对于经济的长期增长潜能变得不那么乐观。他们预期经济长期增长率介于1.8%至2.2%，低于6月份预期的2%至2.3%。一个增长更为迟缓的经济将更加无能力承担利率上升带来的影响。

美联储的经济展望凸显出官员们在判断当前经济大环境时所面临的挑战。美联储下调了失业率的路径预测。他们预期失业率将在今年底降至5%，明年底降至4.8%，皆低于之前预期的5.3%和5.1%。

教科书中说，随着失业率预测值下滑，通胀预期应该会上升。但官员们降低了他们的通胀预期，部分原因是油价下跌和美元升值给通胀带来了下行压力。官员们并不认为以商务部发布的个人消费支出价格指数衡量的通胀率会在2018年，即耶伦的首任美联储主席任期届满之前达到他们设定的2%目标。

里士满联储行长莱克反对按兵不动。他希望美联储现在就将目标利率提升0.25个百分点。

由于市场对周四加息的预期非常低，因此现在加息对耶伦来说无疑是一场赌博，而美联储内部都知道耶伦不愿冒险。意外加息可能会给投资者带来冲击，或使他们感到迷惑。而维持利率不变则表明耶伦坚持为加息做好仔细准备。

耶伦下周将赴马萨诸塞大学安姆赫司特分校发表重要演讲。

美联储暂缓加息引发美股剧烈波动

据英国《金融时报》报道，周四，美国股市最后两个小时可谓跌宕起伏。

在期待已久的美联储9月议息会议上，美联储决策者选择按兵不动，将联邦基金利率的目标范围维持在0%到0.25%区间不变。

股市却难以判定这一消息的吉凶。主要股指曾在该声明发布后出现短时间抛售又随即反弹，在美联储主席珍妮特•耶伦启动新闻发布会时扩大了涨势，却又掉头以下跌收盘。

标普500指数下滑0.3%至1990.20点。道琼斯工业平均指数下跌0.4%至16674.68点。纳斯达克综合指数攀升0.1%至4893.95点。

在纽约证交所、纳斯达克及纽交所MKT市场，80亿股票易手，比30天平均值高了大约6%。

美联储推迟加息 新兴市场股价汇率齐升

英国《金融时报》报道称，美联储周四决定推迟加息后，新兴市场的货币汇率和股价纷纷急剧攀升。

以摩根大通新兴市场货币指数衡量，美联储决定不加息的消息传出后，新兴市场货币汇率从下跌0.5%一举转变为上涨0.2%。

其中，巴西雷亚尔的跌幅收窄至0.7%。在消息公布之前，雷亚尔跌幅曾高达2%，触及又一个近13年低点。

另一种曾遭遇沉重打击的新兴市场货币土耳其里拉，则逆转了0.2%的跌幅，变为上涨0.4%。

以MSCI新兴市场指数衡量，新兴市场股票上涨了0.8%。巴西基准指数Bovespa股指上涨0.2%，而墨西哥IPC指数攀升0.6%。

对美联储利率政策的焦虑，加上中国经济放缓及大宗商品价格下跌，在近几个月令新兴市场动荡不堪，对各国股市和汇率造成连番打击，引发了资金外流的热潮。

不过，尽管美联储周四的举措暂时缓解了抛售行为，但不太可能为市场动荡画上句号。

其首要原因是，此前敦促美联储"晚加不如早加"的新兴市场央行官员，将继续面对围绕美联储何时开始加息的不确定性。