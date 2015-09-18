盘点世界各地造型独特的长椅（图）

哈通社阿斯塔纳9月17日电 在世界各地的公园、街道和广场上，供人休息的长椅都是必不可少的公共设施。

长椅的材质有很多，木质长椅最为常见，此外也有石质、铁质和塑料材质的长椅。 不过，或许是厌倦了传统的长椅形象，又或者是出于纯粹的艺术爱好，越来越多的国家和地区公共场所的长椅造型，都在悄然的发生着变化。 vicer.ru 收集了一系列来自世界各地公共场所的长椅照片，其中有些长椅的创意令人忍不住拍手称赞。如果有机会能够经过这些长椅，想必无论是谁都会停下脚步，坐一坐这些造型独特的"艺术品"，并为他们留下一两副照片作为纪念吧。 拧成一团的长椅 地点未知 铅笔长椅 乌克兰基辅 树形长椅 美国西雅图 造型诡异的长椅 法国巴黎 给巨人准备的长椅 澳大利亚布罗肯希尔 书籍长椅 土耳其伊斯坦布尔 彩带长椅 日本东京 夹子长椅 意大利米兰 公交车站候车亭 文字长椅 美国巴尔迪摩 艺术长椅 法国巴黎 雪糕棒长椅 美国迪斯尼乐园 纪念碑长椅 英国斯卡波勒 竹子长椅 荷兰阿姆斯特丹 与环境融为一体的长椅 美国纽约 怪物长椅 美国旧金山 扑克牌长椅 墨西哥墨西哥城（编译：塔尔）