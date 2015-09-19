考古学家发现哈萨克草原上古代大学遗迹

哈通社阿斯塔纳9月19日电 位于现南哈州的萨乌兰古城曾经是中亚草原文明的学术中心之一。正在古城遗迹进行考古发掘工作的考古学者们，通过对出土的众多建筑、城墙和文物进行研究，逐步形成了这一结论。

在古老城墙环绕的古城遗迹当中，考古学者们有了惊人的发现——一座保守估计建于14世纪的大学。学者们认为，这一充满独特艺术气息的建筑古迹，很可能是中亚草原最古老的学术机构之一。 整座建筑完全被掩埋于地下。为了最大程度的保护现场，维持古迹原貌，考古工作者们正在小心翼翼的用手一层一层的清理沙土，缓慢的发掘这一古迹。整座建筑的建筑风格十分独特，其中还有不少八角形的房间。专家们认为，这一发现证明了当时中亚草原地区高度发达的建筑水平。 "我认为，这所古老的大学，是我国古代历史上众多埋没在历史长河之中的不解之谜之一。很可能，在其他区域依然存在尚未被发现的、比它更为古老的学术中心遗迹，这一点我们不能否定，只是目前还缺乏相关的证据和研究。但这次我们发掘出的这一古老大学的古迹当中，你可以通过观察每一间房间、校舍和图书馆，一窥当时在这里求学、研究的古代学子们的生活。"考古队领队叶尔波拉特•斯马古洛夫说。 在波斯文学家瓦西佛的游记中，曾记载萨乌兰古城中拥有两座大学。他在古城中流连多时，并曾参加了其中一所大学的开学典礼。 据悉，在这所大学的正对面，考古学者们发现了一座清真寺和另一所学术机构的遗迹。考古学者们认为，这很可能就是波斯人游记中提到的另一所更为古老的大学。尽管掩埋在地下已有数百年之久，但这些古迹的保存程度相当良好。 对萨乌兰古城的发掘工作，正在有条不紊的进行当中。目前，考古工作者们已经发掘出了市中心广场、市场和大量独立的居民房屋，古城的完整面貌也正在逐渐显露出来。城中道路均以条石铺就，并通过地下水网络将卡拉套山中的水源引入城中，保障城市居民的日常用水。在古城城墙之外，学者们也发现了大量聚居点和城镇遗迹，古城正门的护城河上还建有一座恢弘的桥梁。 考古工作者阿布德卡伊尔•克伊勒巴耶夫称，他们正在对城门大桥进行保护性发掘，尽全力保证桥梁在发掘过程中能够保持原貌出土。"桥梁的砖石保存程度非常好，不过有迹象显示其中多处多年来浸泡在水中。"他说。 据悉，此次对萨乌兰古城的考古发掘行动，是在国家"文化遗产"规划的框架下进行的。在对古城的发掘中，出土了大量具有重要历史价值的文物和古迹。通过对这些出土文物的研究，学者们一致认为，萨乌兰古城在中亚草原文明的发展史上，在相当长的时间中都是这一区域的文明中心。 在考古活动全部结束后，古城将被建设成为露天博物馆，成为丝绸之路上的重要景点之一。（编译：塔尔）