首届东欧中亚经济合作论坛在中国石河子举办

哈通社阿斯塔纳9月20日电 据中新网报道，9月19日，2015年首届东欧中亚经济合作论坛在中国新疆石河子市拉开帷幕，2010年诺贝尔经济学获奖者，伦敦政治经济学院教授克里斯托弗•皮萨里德斯与来自东欧中亚众多国家的代表在为期两天的时间，就科技、文化、经济等领域展开商讨合作。

此次论坛由亚欧大宗商品交易企业联合会、中国电子商务协会主办。2010年诺贝尔经济学获奖者，伦敦政治经济学院教授克里斯托弗•皮萨里德斯从世界经济环境到中亚经济发展在落到中国乃至新疆经济发展，科学缜密用多组数据的谈了中亚经济和中国经济，对中国的奢侈品消费极为关注，表示看好中国经济发展。 俄罗斯海关联盟委员、吉尔吉斯斯坦原比什凯克市市长伊利亚•彼得洛维奇，俄罗斯联邦叶利钦大学第一副校长括尔达夫•谢尔盖等中亚专家学者则从海关、科技交流等多方面对参与中国新丝绸之路经济带建设的探讨。另外，参加论坛的专家和学者从3D、互联网+等科技交换了意见，各自阐述在科技领域的优势和不足，期望能取得合作。 亚欧大宗商品交易企业联合会会长，新疆林军实业(集团)有限公司董事局主席王林军在主旨发言中指出，论坛意义在于搭建交流合作平台，吸引更多国内外企业，通过论坛连接和促进沿线国家间相互合作和共同繁荣。 论坛首先为国内外企业开展经济合作牵线搭桥，会议现场签订了4个合作协议。本次论坛还举行了"兵团对外贸易发展"、"中国跨境电商及智库建设"和"大众创业、万众创新"三个分论坛。