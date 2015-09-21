齐普拉斯再度当选希腊总理

哈通社阿斯塔纳9月21日电 据英国《金融时报》21日报道，得意洋洋的亚历克西斯•齐普拉斯(Alexis Tsipras)昨晚再度当选希腊总理。他的激进左翼联盟党(Syriza)在大选中胜出。

从激进左翼联盟轻松领衔得票率这一点看，齐普拉斯赢得了提前举行选举的赌博。此前他推动通过了严厉的紧缩计划，该计划是希腊的国际债权人作为860亿欧元新纾困方案的交换条件强加于该国的。

选举结果表明，齐普拉斯将能够改组他此前领导的执政联盟，尽管这意味着他将控制较少的多数席位。1月份他首次上台时是与奉行民族主义的独立希腊人党(Independent Greeks)结盟。

随着点票结果陆续公布，聚集在雅典市中心竞选帐篷的激进左翼联盟支持者高声欢呼，该党官员们唱歌并相互拥抱，明显松了一口气。

齐普拉斯的胜利确保了他作为欧洲极左翼反紧缩运动杰出人物的地位，并且很可能激发同情者，包括西班牙的社会民主力量党(Podemos)以及英国工党新的极左领导人杰里米•科尔宾(Jeremy Corbyn)。

此前有些人担心，反对纾困协议的知名左翼人士的倒戈，加上公众对齐普拉斯在纾困方案上大转弯（他曾誓言反对，结果却屈服于欧元区伙伴的压力）的不满情绪，将使该党无法赢得选举。

奉行保守主义的新民主党(New Democracy)的领导人伊万杰洛斯•梅伊马拉基斯(Evangelos Meimarakis)承认失败。"我祝贺齐普拉斯先生，"他表示。

对新民主党来说，选举结果非常令人失望，选前的民调显示该党与激进左翼联盟不相上下。然而，70%的计票结果显示，激进左翼联盟得票率为35.4%，而新民主党得票率为28.3%。