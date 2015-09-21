国防部长视察军演意外事故发生区域 责成军方查清事故原因

哈通社阿斯塔纳9月21日电 据国防部消息，20日，国防部长伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫视察武装力量阿克套军演事故区域，并召开会议，责成军方检察机关尽快查清此次事故具体原因。

塔斯马哈穆别托夫强调，军演不会因此次意外事故而中断，参演官兵需继续保持良好的战斗力，并积极投入到后续演习任务当中。但在演习过程中，各参演部队需本着以人为本的核心原则，高度重视参演官兵的人身安全，避免此类意外事故的再度发生。 会上，国防部总检察官向国防部长就事故的初步调查结果进行了汇报。总检察官称，步兵战车在执行登陆任务时，采取错误指令可能是导致此次事故发生的主要原因。 塔斯马哈穆别托夫责成军方检察机关，成立专项调查委员会，进一步查清此次事故的直接责任人，并予以追责。 9月18日，在阿克套举行的武装力量"中央-2015"军事演习中发生意外事故，造成4名军人遇难。 据悉，当天正在进行演习第二阶段海路突击任务，共有6辆BTR-80水陆两用步兵战车和52名官兵参与演习。在步战车离开登陆舰艇，在海中航行约150多米后，由于突发大风巨浪，共有4辆BTR-80步战车被海浪掀翻沉没，仅有2辆战车及时登陆成功。

意外发生后，演习被迅速终止，打捞救援行动旋即展开。但由于事发突然，仍有4名参演军人遇难，其中一人23岁，其余三人均为19岁。（编译：塔尔）