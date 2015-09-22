哈萨克斯坦东干人积极为哈中合作穿线搭桥

哈通社塔拉兹9月22日电 9月10日至13日，2015中国-阿拉伯国家博览会在中国宁夏银川举行，哈萨克斯坦东干人协会主席、"丝绸之路"国际学院社会基金会主席胡塞•达乌罗夫率领哈萨克斯坦东干代表团出席博览会。

达乌罗夫在接受哈通社记者采访时表示，博览会期间，哈中双方均表现出高度的合作意愿，并签署了曼格斯套州创新工业园工程建设协议和阿拉木图州农业领域合作协议等文件。在同宁夏省工商厅有关负责人举行会晤时，双方就在阿拉木图州建设糖厂、农业生产和农产品加工领域技术设备升级合作的可能性进行了探讨，哈方还提出应尽快建立合作理事会等相关机制，以推动两国地方合作项目的落实。"这均与作为两国之间友好桥梁的哈萨克斯坦东干人协会的穿线搭桥是密不可分的。"他说。

达乌罗夫说，在博览会结束之后，宁夏回族自治区政府副主席王和山特地设宴款待了哈萨克斯坦代表团，并对哈萨克斯坦东干人为两国关系发展做出的卓越贡献给予了高度评价。

达乌罗夫指出，哈萨克斯坦东干人始终是哈中两国关系发展的拥护者和推动者。目前，在哈共有5-6万东干人，其中江布尔州就有3.5万人。在哈的东干人大多属在130多年前清朝同治年间西北回民起义失败后，逃亡中亚的陕甘回民后裔。目前在中国宁夏回族自治区共有250多万回族（东干人）生活着，近些年来，宁夏的社会经济得到飞跃发展，在农业和工业众多领域积累众多经验。凭借着文化和历史纽带，哈萨克斯坦东干人希望成为哈中两国交流的桥梁，促进双方合作，推动两国关系进一步加深。

据悉，本届中阿博览会以"弘扬丝路精神、深化中阿合作"为主题，会议围绕"一带一路"建设，探讨各方在电子商务、新能源、高科技、旅游等领域的全方位合作，助力各国合作不断深化。共有来自80多个国家的代表出席本次博览会，其中不仅包括阿拉伯国家，也有来自其他国家的穆斯林团体代表。