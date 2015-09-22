英国高官不拘小节 挖完耳屎与王妃握手

哈通社阿斯塔纳9月22日电 名人握手本没什么，但是，最近凯特王妃与英国文化大臣的握手照片却受到英国网民疯狂地"吐槽"。

英国《每日邮报》9月20日报道，英国文化大臣约翰•惠廷代尔被拍到与凯特王妃握手前先挖了耳屎，这组极"糗"的画面被疯传到了网上。 报道称，作为曾和数千人握手的皇室成员以及两个孩子的母亲，凯特王妃绝对不会喜欢握住一只脏兮兮的手。但是，当她兴致勃勃去参加伦敦举办的橄榄球世界杯赛开幕式时，经历了与英国文化大臣约翰•惠廷代尔的一次"极不卫生"的握手。 在凯特王妃和惠廷代尔在体育场相遇之前，有人拍到这位英国文化大臣用左手小拇指挖了耳屎。约翰•惠廷代尔挖完耳屎后，下意识地看了一下自己的左手有没有留下残留耳垢，然后用右手擦了擦，清理了一下。过了一小会儿，凯特王妃优雅端庄地和惠廷代尔打了招呼。他便用右手握住了王妃的手。 英国网民纷纷表示自己的文化大臣太让人"大跌眼镜"。也有人表示，很想知道凯特王妃得知惠廷代尔的举动后心里会怎么想。 也有人猜测，也许这就是接凯特王妃和威廉王子两人在随后的活动中始终神情严肃的原因。