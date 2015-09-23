连吃货们都舍不得吃的艺术品 巧克力展在阿拉木图开幕

哈通社阿拉木图9月23日电 让吃货们期待已久的"盛宴"——著名甜点师尼古拉•波波夫的巧克力作品展22日在阿拉木图中央国家博物馆开幕。所展出的各类巧克力作品制作之逼真精细，让参展众人们直呼：如此精美的艺术品怎么能舍得吃呢？

据介绍，尼古拉至今已在近40座独联体国家的城市举办此类展览。在本次展览中，尼古拉共展出300多件作品，其中大部分是为哈萨克斯坦民众特制的作品--巧克力制的金人武士头盔、哈萨克战士武器、哈萨克斯坦地图、民族传统工艺品等。"展出的作品中的很少一部分是以成品形式从国外带过来的，而大部分都是在本地，耗时1个月时间制作的。其中制作工艺最复杂的要数‘金人武士头盔'，它是以1:1的比例制作的，" 尼古拉说。

据悉，展出的所有巧克力作品总重量超过700公斤，并且所有巧克力制品可保存1年以上。一年之后，虽然味道会变质，但仍可以继续保持1年的外部形状。

参观者们还品尝到了特地为众人准备的食用巧克力，吃着巧克力，行赏精美的巧克力制品，是不是很惬意呢。尼古拉表示，在展览期间，有意者还可以参加培训班，学习巧克力制作技巧。（编译：吴然）