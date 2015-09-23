“创意”让生活更“美好”（图）

哈通社阿斯塔纳9月23日电 创意让生活更美好--这一观点想必早已深入人心。事实上，一些简单有效的小创意，确实能为每个人的生活增添一些精彩；而在产品开发中的创意，更是能发展出无数令人惊叹的产品，并改变着人们的生活。

不过，这次我们将要看到的"创意"，却多少有些令人忍俊不禁。这些"囧囧有神"的创意，多半来自一些手头不怎么宽裕，或者纯粹有些小懒惰的人们，在日常生活中的灵机一动。 这些囧创意，有些会让人拍案叫绝，并立马学下来；但另外一些，则只会让人感觉......"原来人也能这么懒啊"。 一起来感受一下这些"囧创意"吧： 1. 大雪封门出不去？何必担心，你已经拥有了大自然的馈赠--天然冰箱！ 2.浴室的花洒坏了？何须花钱买新的啊，我们有汽水瓶！ 3.全自动无人灌水设备，只需要一个滑板就解决啦！ 4.双声道立体声音响，还具有移动设备支架功能！ 5.家里没有垃圾桶？这从来都不是什么大问题...... 6.倒车镜坏了，装个新的很贵？谁告诉你的...... 7.想热披萨吃但没有微波炉怎么办？太简单了，瞧！ 8.想吃面条更是轻松简单，就是上半截儿可能会有些硬...... 9.袜子破了不会缝？你不是有笔嘛！ 10."退休"的飞机航空座椅焕发"第二春"...... 11."哈雷摩托"同款割草机 12.没有烤肉架是难不住吃货的！ 13.全自动快速搅拌器，解放你的双手！（编译：塔尔）