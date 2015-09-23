美国各州竞相吸引中国投资

哈通社阿斯塔纳9月23日电 据英国《金融时报》23日报道，唐纳德•特朗普在总统竞选活动中抨击中国的次数如此之多，以至于他的这些抨击被汇编成了一段搞笑视频。然而，尽管一些逐鹿白宫的共和党人将矛头对准中国，美国各地的地方官员却在大声呼唤中国投资的到来。

密歇根州州长、共和党人里克•斯奈德说："我希望，我们打造更多纽带和关系，为世界和平提供一个更好的平台。"他认为，中国企业走向全球对美国和欧洲来说是件好事。"我的想法听起来与另一些家伙有点不一样，对吧？"

斯奈德有充分理由用更加积极的眼光看待中国。密歇根州是受益于席卷全美的中国投资的众多州之一。自2011年以来，这个汽车制造业之州已经引进了6亿美元的中国投资。

与之相邻的俄亥俄州——州长约翰•卡西奇正在角逐共和党总统候选人提名——去年迎来了最大一笔来自中国的投资：世界最大汽车玻璃制造商福耀玻璃斥资2亿美元拿下了原通用汽车工厂所在处的地皮。

当中国国家主席习近平周四抵达华盛顿对美国进行首次国事访问时，他将面对某些逐鹿白宫者的批评——从汇率问题到网络商业间谍活动，不一而足。然而，尽管如一些人所说，美国人对中国投资抱有"结构性怀疑"，但中国企业早已在美国众多行业立足，从棉纺、玻璃、到运动服装和电动工具。

中国当前这波对外直接投资(FDI)热潮始于2010年，而自那时起，美国经济规模最大的加州拿下了最多的合同，完成211笔交易。研究公司荣鼎咨询的数据显示，今年头6个月，中国企业在全美斥资64亿美元达成了88笔交易，创半年交易的最高纪录。

全球范围而言，今年头5个月，中国的海外投资额增加了47%。美国商务部长彭妮•普里茨克称，在美国，中国的投资是增长最快的FDI来源。但中国对美投资的起点低，累计投资仍不到四个对美最大投资国（英国、日本、德国和加拿大）总投资的4%。

"中国对于到美国这边投资的兴趣相当浓厚，"普里茨克说，"这没什么可感到害怕的。我们有各种程序来保护我们的国家安全。"

上半年来自中国的最大一笔投资是安邦保险斥资19.5亿美元收购纽约的华尔道夫酒店，这笔交易使得美国总统巴拉克•奥巴马下周出席联合国大会时不再选择下榻该酒店。荣鼎咨询称，中国在美投资最多的几个行业是酒店、房地产、技术和金融服务。

中国在密歇根州的其他最新投资还包括：中资背景的YFS Automotive Systems计划在底特律开设一家燃料系统工厂；电池制造商A123 Systems（2013年被中国万向集团收购——译者注）称将向一家现有工厂投资6700万美元；制造运动传感器的Orbbec 3D Technology表示将在该州的特洛伊设立总部。

偏共和党的南卡罗莱纳州（第三次总统初选投票将在该州举行）自2011年以来已吸引中国投资4.31亿美元，该州有20家中国制造商，包括在一家纺织厂投资2.18亿美元的科尔集团以及投资4500万建厂、回收饮料瓶制成纤维的江南化纤。

"中国来势迅猛......来自一个（国家的投资）增长如此之快，当然会引起很大关注，"南卡罗来纳州商务部长博比•希特说。

美国前驻华大使、曾参与2012年共和党总统候选人提名角逐的洪博培表示，北京方面日益增长的经济和军事实力意味着，它将不可避免地激起"本土主义"言论。"初选往往会引出这样的言论，这是没办法的，"他最近说，"我们的中国朋友已经学会了......不把对这些言论当真。"

但美国商会负责国际事务的执行副总裁薄迈伦说，2016年大选选战表现出了更浓厚的批判中国色彩，部分中国人和中国企业对此感到担忧。"中国企业担心美国的政治环境，对他们来说，潜在影响之一是对他们在美投资的审查更严了。"薄迈伦说，"这样做对美中两国都没有好处。"

被俄亥俄州聘来吸引FDI的私营机构JobsOhio的高级董事总经理克里斯季•坦纳表示，中国企业曾希望在美国从零开始，但现在许多企业都意识到，规章、劳动法、建筑许可和诉讼风险意味着，"收购美国公司或者先成立某种合资公司"在商业上更可行。

普里茨克说，美国经济的未来"当然"与中国"交织在一起"。"我们必须相互接触。

"这是世界上最重要的经济关系之一。"