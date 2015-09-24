库尔德组织声称被匈牙利女记者绊倒难民与基地组织联系密切

哈通社阿斯塔纳9月24日电 综合外媒消息，9月初，一对难民父子在躲避警察追赶时被女记者故意绊倒的视频，引起了全球舆论的关注。女记者随后遭到解雇，并有可能面临刑事诉讼。而被绊倒的父子也得到了安置，曾做过足球教练的父亲莫森更是得到了西班牙一家足球俱乐部的教练工作。

这一原本可说皆大欢喜的结局，却在近日出现了令人意想不到的转折。

日前，正在叙利亚同达伊什（即所谓"伊斯兰国"）组织交战的库尔德民主统一党（PYD）声称，莫森并非一名"单纯"的难民，他早在2011年就加入了同基地组织联系紧密的叙利亚武装"努拉斯阵线"，并在叙利亚内战中，犯下了大量针对库尔德人和其他少数族裔的严重罪行。

PYD在声明中还公布了一张截取自Facebook的图片，声称是莫森的个人主页截图。在图片中，可以看到莫森身旁有基地组织的旗帜。

目前莫森本人尚未对这一指控作出回应。

对于恐怖分子可能混杂在难民当中，潜入欧洲进行破坏活动的担忧并非空穴来风。据英国《每日电讯报》报道称，黎巴嫩教育部长埃利亚斯•布•萨阿卜数日前曾警告欧洲各国，多达2%的难民（50个人中有一个）可能是"激进分子"，他称这"足以"造成麻烦。

据悉，黎巴嫩的难民营中曾经发生过此类袭击。恐怖分子伪装成难民混入后，对黎巴嫩军方发动了袭击。

另据希腊媒体报道称，希腊官方在标注为难民救济品的货物中，发现了大量枪支弹药。（编译：塔尔）