英国财相首访乌鲁木齐 意在扩大英中贸易

哈通社阿斯塔纳9月24日电 据外媒报道，周三，英国财政大臣乔治•奥斯本到访中国西北城市乌鲁木齐。他成为首位访问新疆的英国在职部长级官员，也是迄今到访该地区的少数西方高层政界人士之一。

据BBC报道，抵达乌鲁木齐后，奥斯本访问了新疆华凌工贸集团。该公司已宣布了对曼彻斯特、利兹以及谢菲尔德三个大型地产项目的投资意向，这些项目总价值达到12亿英镑。在中国投资的帮助下，目前主导这些项目的英国莱蒙集团有望创造18000个工作岗位，为奥斯本倡导的"北方经济引擎"计划提供10000套急需的住房。 这三个项目分别是，位于曼彻斯特的投资7.3亿英镑的Middlewood Locks住宅区，投资4亿英镑的位于利兹的综合体项目Thorpe Park，以及投资4000万英镑的位于谢菲尔德的写字楼项目Sheffield Digital Campus。 奥斯本对这些有助于推进"北方经济引擎"建设的投资表示欢迎。 中国近年推出"一带一路"战略，目的是发展中欧之间新的贸易通道。中国提出将在"一带一路"上打造6条经济走廊，穿越60个国家，这一计划将覆盖全球三分之二的人口和三分之一的财富。 英国已经作为创始成员国加入了中国倡导为此战略提供支持的亚洲基础设施投资银行。 距离北京超过1000英里的新疆有望在"一带一路"战略中实现转型发展。新疆有望从新战略带来的便利性和经济增长中获益。奥斯本表示，中国的新兴市场区域具有极大市场潜力，这是自己亲自造访新疆的原因。这也兑现了支持新疆发展的承诺。 英中贸易协会首席执行官菲利普斯表示，对于英国公司来说，了解一带一路战略的近期、中期以及远期目标并且采取行动参与其中，会为他们在未来赢得商业机会。

另据英国《金融时报》报道，奥斯本希望，在中国政府打造连接中欧的21世纪丝绸之路开发走廊之际，英国能赢得乌鲁木齐、乃至新疆地区的一些建设合同。

奥斯本设定的目标是到2025年时让中国取代德国成为英国的第二大贸易伙伴（仅次于美国）。这是一个雄心勃勃的目标，就连英国财政部官员也承认这将是一项"挑战"。

奥斯本认为，建立与乌鲁木齐等城市的贸易往来是实现上述目标的关键。但美国的态度则较为谨慎；一位美国高官最近表示，英国正"不断迁就"中国。 奥斯本还宣布将设立一个1000万英镑的基金，扩大英国学校的汉语普通话教学。他表示，到2020年，该计划将令5000名英国中小学生受益。这进一步表明，奥斯本正热情洋溢地向中国示好。

奥斯本在《旁观者》(Spectator)杂志的一篇博文中写道："我希望让更多的年轻人有机会学习一门将帮助他们在我们这个日益全球化的经济中取得成功的语言。"然而，在英国首相戴维•卡梅伦2013年访华后提出的、在本届议会任期届满前将英国汉语普通话学习者的数量增加一倍至40万人的目标面前，奥斯本的5000人目标相形见绌。今年，英国有大约3710名学生参加了普通中等教育证书(GCSE)中文考试，157699名学生参加了GCSE法语考试，54037名学生参加了GCSE德语考试。

奥斯本的访华安排意在使这次访问实现最大效果。他周二行程的第一项，是在上海证交所发表演讲，表示要与中国携手发展，而后飞行5个小时赶赴乌鲁木齐。

奥斯本本人提出访问新疆，着实出乎中方的意料。但奥斯本表示，他希望表明英国有意投资中国的每一个地区，并辩称他希望这些投资于"一带一路"项目以复兴历史商道的资金将会改善新疆的状况。

他向英国广播公司表示："我认为我们参与进去其实要好得多，毕竟，我们能为新疆带来的一样东西就是经济发展、日益的繁荣和生活水平提高。"

英国官员私下里更为直言不讳。一位官员表示："说不好意思、我们不到那儿去了，结果十年后再去，发现在乌鲁木齐市中心矗立着一座巨大的德国摩天大楼——这有什么好？"

奥斯本还希望，通过访问中国一些通常不在外国要人访华行程上的地区，可以说服中国投资者将目光投向伦敦以外的英国其他地区、并投资于他在英格兰北部的"北方经济引擎"项目。