驻华大使努雷舍夫出席第二届中国（连云港）丝绸之路国际物流博览会

哈通社阿斯塔纳9月24日电 据哈萨克斯坦驻华大使馆消息，9月22日，以"共建共用连云港出海基地、做大做强新陆桥经合走廊"为主题的第二届中国（连云港）丝绸之路国际物流博览会（连博会）隆重开幕。哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫出席开幕仪式。

活动期间，努雷舍夫大使以哈萨克斯坦跨境交通潜力的发展为主题进行了演讲，并号召中国企业家和参展者在交通物流方面利用哈萨克斯坦的过境优势。他强调，连云港作为哈萨克斯坦在境外的重要战略枢纽，是新丝绸之路发展规划和"光明大道"新经济计划的重要组成部分。 访问连云港期间，努雷舍夫大使参观了在连云港市的两国合资企业--哈中国际物流公司，以及连云港航站管理中心、上合组织国际物流园等机构。 此外，努雷舍夫大使还与江苏省副省长李云峰进行了会谈，哈萨克斯坦国家铁路公司总裁阿斯哈尔•马明参加会谈。 努雷舍夫向李云峰详细介绍了哈萨克斯坦"光明大道"新经济计划，并指出，哈萨克斯坦和江苏省之间的紧密合作具有重要意义。 双方还就江苏省政府和哈萨克斯坦国家铁路公司之间战略合作协议的进一步落实进行了讨论。该文件中包含了在"霍尔果斯-东大门"物流经济特区超过6000万美元的投资项目。 会谈中，双方强调了落实两国元首达成的共识的重要性，并就加大双边投资额、提高连云港-阿拉木图路线和经哈萨克斯坦转运至其他国家的集装箱物流量达成了共识。 据悉，本届国际物流博览会，共吸引了来自32个国家和地区的世界知名港口及航运企业负责人、世界500强企业代表、各国知名工商界、智库界代表等1000余名嘉宾参会。