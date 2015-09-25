哈萨克斯坦东干人协会代表团访问中国甘肃

哈通社塔拉兹9月25日电 日前，出席2015中国-阿拉伯国家博览会的哈萨克斯坦东干代表团，访问中国甘肃省并受到了当地官员的热情接见。

哈萨克斯坦东干人协会主席、"丝绸之路"国际学院社会基金会主席胡塞•达乌罗夫表示，在会谈中，甘肃省官员就东干人协会为中哈双边关系的发展所做出的贡献表示感谢，并承诺将为正在甘肃高等学府求学的东干留学生提供帮助。 据胡塞•达乌罗夫透露，哈萨克斯坦每年通过各种渠道赴华留学的留学生数量众多。在中国著名的高等学府，如西北民族大学、西安外国语大学、兰州大学等学府中留学的哈萨克斯坦留学生，就有近千人，其中不少是东干人留学生。 在同甘肃省官员进行的会谈中，双方就哈萨克斯坦和甘肃之间的合作计划进行了讨论。达乌罗夫强调，自上世纪80年代末开始，哈萨克斯坦东干乡同中国甘肃省之间在经济和文化领域开展了积极的合作，取得了丰硕的成果。 达乌罗夫强调，哈萨克斯坦东干人协会是哈萨克斯坦民族和睦大会的重要成员，多年来积极参与民族和睦大会的各类活动。哈萨克斯坦政府为保护和发展东干人的语言、文化、传统和文字，做出了大量的努力。在哈萨克斯坦政府的帮助下，东干人绚烂的传统文化得以保存和传承。 如今，中亚地区共生活着13万东干人，主要分布在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦境内。130余年来，他们始终保持着中国清朝末年时期的风俗和文化。生活在哈萨克斯坦境内的东干人约有5-6万，他们的祖辈多来自中国陕西、甘肃和宁夏等地。（编译：塔尔）