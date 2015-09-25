总统专机掠影：哈萨克斯坦的“空军一号”

哈通社阿斯塔纳9月25日电 总统专机一直是一个颇有神秘气息的话题。世界上最为著名的总统专机，当属美国的"空军一号"，蓝白相间的"空军一号"已成为美国的权力象征，常被人们称为"空中白宫"。

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的专机，常被网友们戏称为"哈萨克斯坦的空军一号"。实际上，这架波音767飞机并没有类似美国总统专机那样的特殊称谓，不过作为总统专机，它同"空军一号"一样，充满了神秘感。 日前，vlast.kz曝光了一组纳扎尔巴耶夫总统9月中旬，出访杜尚别和索契等地时拍摄的总统专机内部照片，使人们得以一窥总统专机内部的真实场面，近距离的接触和了解总统在飞机上的生活。

9月14日一早，总统专机停泊在阿斯塔纳国际机场，机长在飞机前迎接纳扎尔巴耶夫总统登机。 外交部长叶尔兰•伊德里索夫和总统助理努尔兰•沃扎诺夫正在阅读文件，为即将开始的杜尚别访问做准备。 投资和发展部部长阿斯耶特•伊谢克舍夫正同总统助理及安全会议秘书努尔兰•叶尔梅克巴耶夫交谈。 结束了在杜尚别的访问，专机启程前往索契--这是总统这一行程中距离最远的一段路，时常约3小时35分钟。空乘人员正在准备午餐：抓饭、蔬菜沙拉、水果和馕。 午餐的近照，虽然说不上十分丰盛，但营养丰富。 哈萨克斯坦第一副总理巴赫特江•萨金塔耶夫正在阅读文件，稍后他将接受总统的接见。 在飞机上的小会议室中，总统和第一副总理正在讨论将在西部地区进行视察的计划。 会议室的装潢并没有想象中的那般奢华，反而显得很温馨。 纳扎尔巴耶夫总统正在阅读文件，在专机上办公，早已成为了总统的习惯。 9月26-29日，纳扎尔巴耶夫总统还将赴纽约，出席联合国成立70周年系列峰会。这也将成为总统近几年间，距离最远的一次访问。（编译：塔尔）