欧冠杯：阿斯塔纳球迷对首场主场对决充满期待

哈通社阿斯塔纳9月25日电 下周三（9月30日），阿斯塔纳足球队将迎来球队首个欧冠杯主场对决——迎战土耳其的加拉塔萨雷，这也将是哈萨克斯坦球迷们首次可在自家门口观战的欧冠杯比赛，相信届时阿斯塔纳竞技场将水泄不通，球迷们将欣赏到一场精彩的对决。

阿斯塔纳在本月15日晚举行的首场欧冠杯对决中，客场0:2输给了葡萄牙的本菲卡。球队总经理表示海萨尔•别克诺夫表示，主场一直是阿斯塔纳的优势，在过去的欧冠杯资格赛中，球队总能在主场反败为胜。这不仅是因为球员们在自己熟悉的球场感觉良好，球迷的大力支持和呐喊助威也是非常重要的因素。"目前球队正在紧张训练当中。虽然我们在上一场比赛中很遗憾的输给了本菲卡，但作为首次闯入欧冠杯正赛的球队，阿斯塔纳的整体表现还是令人满意的。下一场比赛对手是土耳其劲旅加拉塔萨雷。阿斯塔纳将全力以赴，力争夺得胜利。"他说。 在与本菲卡进行的比赛后，当地媒体曾表示，球场上对方球迷区的观众寥寥无几，到现场为阿斯塔纳助威的球迷太少。对此，别克诺夫表示，虽然因众多原因，球迷们未能前往里斯本为阿斯塔纳助威，但所有人都是熬夜坐在电视机前观看了比赛。球迷俱乐部还在首都传媒中心组织举行了观赛活动，可容纳上千人的放映厅坐的满满当当。 别克诺夫说，"阿斯塔纳是一支年轻球队，球迷们的经验也还很缺乏，还没有形成较成熟的球迷文化，甚至连球队队歌都还没有。随着时间的推移，球队的成长，球迷们和球队文化也将更加成熟。巴萨、皇马、利物浦等众多欧洲豪门的队歌并不是特地编写的，是随着球队和球迷文化几十年的发展成熟，逐渐形成的。我们希望阿斯塔纳也能遵循这一规律，因此俱乐部不会特意的去编写或选择队歌，这将由球迷们自己选择。可能在不久的将来，流传于国内的某一首歌曲能得到球迷们的普遍青睐，球迷们在每场比赛都充满自豪感的大声歌唱这首歌时，我们就会将它定为队歌。" 别克诺夫同时指出，不会后很多的加拉塔萨雷球迷前来观赛。"估计只有200人左右，并且其中大部分还仅是该俱乐部工作人员。根据欧足联规定，主场球队将为对手球队提供球场5%的座位，根据阿斯塔纳竞技场作为数量，这是1500座位。但加拉塔萨雷已经致信我方，退掉了这一配额。因此1500座的门票将售给本地球迷们。" 阿斯塔纳市内务局有关部门负责人表示，比赛期间，将对市区部分街道实施限行，违规停放的车辆也将被拖走，并且还将增加100辆有关线路的公交车数量。与此同时，市政府还将在市中心等特定地点设立球迷聚集点，并开通球场直达公交，方便球迷出行。 据悉，阿斯塔纳与加拉塔萨雷之间对决的门票价在2000坚戈至10000坚戈不等，球迷们可在阿斯塔纳竞技场、Meloman影像连锁店购买门票，或通过登陆阿斯塔纳球队网站在线购买。（编译：吴然）