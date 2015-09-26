中国司法部：女友和妈同时掉水里要先救妈

哈通社阿斯塔纳9月26日电 据中国媒体消息，在中国，很多男性朋友都会遇到女友出的一道难题："我和你妈一起掉水里了，你先救谁？"如今，这道难题有了官方解释。

24日晚上8时，中国司法部网站公布了今年中国国家司法考试的参考答案：女友和妈同时遇险，先救妈是对的！

今年中国国家司法考试的第52题是多项选择题，涉及到了女友与妈同时遇险先救谁的问题，考查的却是不作为犯罪，不过场景变换了，这次不是落水，而是遇到火灾。

第52题的题目是："关于不作为犯罪，下列哪些选项是正确的？"并给出了四个备选答案： A．儿童在公共游泳池溺水时，其父甲、救生员乙均故意不救助。甲、乙均成立不作为犯罪 B．在离婚诉讼期间，丈夫误认为自己无义务救助落水的妻子，致妻子溺水身亡的，成立过失的不作为犯罪 C．甲在火灾之际，能救出母亲，但为救出女友而未救出母亲。如无排除犯罪的事由，甲构成不作为犯罪 D．甲向乙的咖啡投毒，看到乙喝了几口后将咖啡递给丙，因担心罪行败露，甲未阻止丙喝咖啡，导致乙、丙均死亡。甲对乙是作为犯罪，对丙是不作为犯罪 中国司法部公布的参考答案是：ACD。 也就是说，女友和妈同时遇险，只能救出一人的时候，法律要求你救妈！ 北京师范大学刑事法律科学研究院副教授、中国刑法研究所副所长彭新林表示，甲对女友只有道义上而没有法律上的救助义务，所以如果先救其母，女友死亡的，不构成犯罪，反之，如果先救女友而母亲死亡的，构成不作为犯罪。 北京市盈科（广州）律师事务所刑事部主任丁一元也表示，甲对母亲有赡养义务，不救则涉嫌遗弃罪，而对女友则没有法律上的救助义务。另外，如果先救女友而没能救出母亲，"重色轻母"也不合道德、情理。 但如果甲的母亲和老婆同时遇险，先救谁"安全"呢？因为甲对两者分别负有救助、扶助义务，所以甲就得抓紧时间努力救人了。