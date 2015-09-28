“我是疯狂的爱国者！”——排球美少女回应舆论批评

哈通社阿斯塔纳9月28日电 哈萨克排球美少女萨比娜•阿勒腾别科娃日前通过自己的Instagram账号，对其因转会加盟日本 "日光"（ GSS Sunbeam）排球俱乐部后受到的舆论批评做出了首次回应。

此前在传出其加盟日本球队的消息后，国内网络舆论中曾一度有人以"追名逐利"、"背叛国家"等理由对萨比娜发起指责。

"这段话我是专门写给那些不懂体育却又喜欢指手画脚的人看的：国家队和俱乐部是两码事。感谢所有支持我的朋友，"萨比娜在Instagram上写道。

萨比娜表示，她希望通过在外国俱乐部球队中服役，获得更多的大赛参赛经验，为哈萨克斯坦排球事业的进步做出自己的贡献。"但我绝不会改变自己的国籍，我在体育事业上的一切奋斗都是为了我的祖国。我是一个疯狂的爱国主义者！我最大梦想就是——成为一个对国家有用的人！"她说。

据悉，现年18岁的萨比娜从8月份开始就已在"日光"（ GSS Sunbeam）俱乐部接受训练，目前已有一个月之久，但球队近日才公布关于萨比娜加盟的消息。萨比娜22日在instagram贴出的照片也证实了这一消息。

萨比娜的妈妈努丽帕•阿勒腾别科娃在接受记者采访时表示，萨比娜是为了提升自身能力、积累经验而加盟日本球队。她说，萨比娜是由哈萨克斯坦排球协会派遣赴日本求经的，但加盟协议还未正式签署，并且有关条款还在研究当中。值得一提的是，虽然萨比娜将在日本接受训练，但她在哈萨克斯坦队内的位置将被继续保留，随时可代表哈萨克斯坦出战。（编译：塔尔）