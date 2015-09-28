曼谷爆炸案告破：罪犯疑报复泰国政府打击人口走私

哈通社阿斯塔纳9月28日电 据外没消息，泰国警察总署宣布，8•17曼谷爆炸已经告破。 罪犯来自人口走私集团，爆炸案是对泰政府打击人口走私实施的报复行为。

《亚洲新闻台》报道称，泰国警察总署28日宣布，8月17日曼谷爆炸已经告破。

"犯罪分子来自一个人口走私集团，"泰国警察总长颂育称，"爆炸案是对泰政府打击人口走私实施的报复行为。" 颂育同时称，虽然目前没有其他证据证实存在其他犯罪动机，但并不排除其他犯罪的可能性。 泰国警方目前已经逮捕了17名嫌疑犯中的两名--卡拉达格和米尔艾力•玉素甫。警方称，两人应为策划曼谷爆炸案负责。 当地时间8月17日，曼谷市中心四面佛发生爆炸案，造成了包括7名中国公民在内的20人死亡，超过120人受伤。爆炸案发生以后，泰国警方寻访了200多名目击者，并对案发现场的监控录像进行了盘查。 警方已先后以涉嫌参与爆炸案为由向17人发出了逮捕令。8月底泰国警方在曼谷郊区的一所公寓抓获卡拉达格。当时，警方称卡拉达格的DNA和证据上残留的DNA不一致。 本月25日，泰国警方改变此前的说法，称因涉嫌参与曼谷四面佛爆炸案而被逮捕的嫌疑犯之一-卡拉达格，就是监控录像中出现的黄衣男子，为爆炸案主犯。爆炸案发生后的监控视频显示，爆炸案发生前一名黄衣男子将一个背包放在了四面佛附近。 目前，卡拉达格和米尔艾力•玉素甫两人的国籍还有待确认，另外15名嫌犯仍在逃。