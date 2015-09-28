西班牙加泰罗尼亚选举 “挺独”政党赢绝对多数议席

哈通社阿斯塔纳9月28日电 据法新社消息，当地时间9月27日，西班牙加泰罗尼亚自治区举行议会选举，经过统计，支持加泰罗尼亚独立的党派获得议会绝对多数议席。

加泰罗尼亚独立议题是此次被称为"历史性"地区议会选举的关键。尽管西班牙中央政府坚决反对加泰罗尼亚独立，但独派志在夺得议会选举的绝对多数，将此视为争取在2017年宣布加泰罗尼亚独立的一个机会。 据截止到周日晚23点对部分计票结果，独派政党"一起说要"（Junts Pel Si）获得了62席，左派"人民团结候选人党"（CUP）获得10席，两党合计共获得68席，超出议会总计138席的半数。从得票率统计，两个支持独立的政党得票共47.33%，得票率没有超过半数。

支持独立的加泰罗尼亚自治区主席马斯在周日晚间已经表示夺取了选举的胜利，他说，"加泰罗尼亚人投票向独立说是"。

此次议会选举也创下77%的超高投票率，比2012年上次议会选举投票率高出9个百分点。

拥有自己独特语言和文化的加泰罗尼亚长期争取更大自治，受几次经济危机影响，本身属富裕地区的该区独派要求独立的呼声近来日益高涨。法新社报道指，如果加泰罗尼亚独立，将意味着从西班牙带走分之一的国民生产总值GDP、四分之一的出口收入。由此引发经济和金融界的不安。包括美国总统奥巴马、英国首相卡梅伦及德国总理默克尔在内的多国也都表示希望维持西班牙统一。

尽管多数分析指加泰罗尼亚目前不太可能脱离西班牙，但此次选举结果对西班牙在地方和全国层面都造成长远影响，并可能影响该国12月大选的走向。评论指，不管是否最终以独立为目的，加泰罗尼亚正更多地利用独立这张"牌"来增加与中央政府在财政税收、扩大自主权等方面的谈判筹码。