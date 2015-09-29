重大发现：火星表面存在液态水

哈通社阿斯塔纳9月29日电 据路透社消息，美国航天局周一宣布，他们找到了火星上现在就存在着液态水的证据，这一发现使人们对这颗红色星球的认识发生革命性变化。

最新证据表明，此前在火星表面一些陨坑坑壁上观察到的神秘暗色条纹可能与季节性出现的液态水体有关。美国航天局负责人周一说，这一发现"是一个重大的进步，它显示以盐水形式存在的水，今天仍在火星上流淌着"。

科学家证实：借助于美国宇航局的火星轨道飞行器的分光计的观测，表明这些出现在坑壁上的暗色条纹可能是含盐水体沉积过程产生的结果。"有力地证实了在今天在火星上存在着水"的假设。这一发现已发表在《自然·地球科学》杂志。

美国航天局星球研究部负责人Jim Green表示，"火星并不是我们之前想象的是一颗干燥和冷漠的星球"。这位专家表示，在遥远的过去，火星与地球几乎相同，有湖泊，有河流，河流流经之处，产生了峡谷，河流聚为湖泊，湖泊形成大洋。他还表示："现在，我们对火星的认识发生了革命性变化"。

美国航天局的火星轨道飞行器探测出火星大气层存在着相当的湿度，据此，科学家断定火星表面存在的湿度远超过之前的假设。

长时间以来，许多科学家已对火星表面出现的季节性流动的痕迹提出假设，指出这种类似水流的线条痕迹或是由盐水流组成，这种饱和盐的水质只有在有水存在的情况下才能形成。

四年前，科学家第一次发现了火星表面水流的线条痕迹，这种线条有时可以长达几百米，宽五米左右，只有在气候温暖的季节才会出现。温度高的时候线条渐渐延长，温度低的时候线条渐渐消失。

但是，直到美国航天局公布新的发现前，科学家们未能找到足够证据来证明这种季节性出现的液体痕迹是以盐水形式流动的液体水。

液态水是产生生命的前提，科学界对火星的探索，同对其他星球的探索一样，一直以寻找水的踪迹为主。美国宇航局认为，过去，人们怀疑火星上是否有水，现在从科学上证明了这一假设：火星上存在着水。