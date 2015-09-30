电视剧《新家》近日将与观众见面（视频、图片）

哈通社阿斯塔纳9月30日电 据哈萨克斯坦电视台消息，电视剧《新家》10月10日起将在哈萨克斯坦电视台与观众见面。

消息称，《新家》是一部情景喜剧片，讲述了在大城市租房居住的一个家庭中发生的各种有趣的故事。在这部12集电视连续剧中，观众们将目睹刚从乡下搬到大城市谋求新生活的穆尔扎汗诺夫一家的经历。根据剧情，穆尔扎汗诺夫是一个乡下人，但一直想搬到大城市生活，并拥有属于自己的房子。于是有一天，他就带着家里老小搬进了城里。刚到城市的穆尔扎汗诺夫，手中积蓄根本买不起房，于是就决定先租房攒钱。结果年复一年，日子一天天的过去，买房的钱始终攒不起来，倒是已经住遍了城市的所有小区。穆尔扎汗诺夫在此期间也有过搬回乡下的冲动，但又由于自尊心、虚荣心的唆使，让他迟迟不能下定决心，只得将每天辛苦赚到的血汗钱统统交给房东。 据悉，该电视剧由杰恩斯汗•莫穆舍夫担任导演，达斯坦•卡勒德巴耶夫担任制片。主要演员包括库安德克•沙克尔詹诺夫、巴赫特•阿勒普巴耶娃、朱勒杜孜•马哈诺娃、努尔苏丹•扎克斯根诺夫、达斯坦•卡勒德巴耶夫和萨娅古勒•奥拉孜哈利耶娃等。（编译：塔布斯）