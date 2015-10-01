美防长称俄在叙空袭目标并非“伊斯兰国”

哈通社阿斯塔纳10月1日电 据中新社报道，美防长卡特9月30日就俄罗斯对叙利亚境内发动空袭一事表态称，俄军的行动只会给当前局势"火上浇油"。他还表示，俄军空袭的目标并非"伊斯兰国"。

俄国防部当地时间30日证实，俄空中力量当天已对"伊斯兰国"组织实施了20多次空中打击，并摧毁多个该组织据点。 美防长卡特30日在五角大楼举行的发布会上表示，根据美方获取的情报，俄军在叙境内发起的空袭并非针对"伊斯兰国"。卡特暗示，俄军的空袭地点并不是"伊斯兰国"的控制区，而是叙利亚反对派武装所处的区域。他表示，美军将密切关注俄军在叙利亚的军事行动。 卡特表示，只有叙利亚进行政治过渡，打击"伊斯兰国"行动才能取得最终胜利，而俄罗斯一方面空袭"伊斯兰国"组织，另一方面表态支持叙总统阿萨德政权。在美方看来，这种"矛盾"的表态只会让叙利亚的内战进一步升级，犹如"火上浇油"。

鉴于叙利亚当前局势，美俄两国近期重启了处于中断状态的军事交往。本月18日，美俄防长进行了自乌克兰危机以来的首次通话。 卡特在30日的发布会上表示，美俄军方已同意各派一个工作组就在叙空袭问题进行沟通。他表示，此举意在避免误判，确保人员安全。他表示，这一沟通机制虽然无法化解分歧，但至少可以澄清彼此立场。卡特称，不排除再次与俄防长绍伊古进行电话沟通。 卡特当天证实，美国主导的打击"伊斯兰国"国际联盟迄今已进行了7100次空袭。他表示，空袭削弱了"伊斯兰国"的作战力量，还铲除了多名该组织高级别头目。空袭行动将继续在叙利亚和伊拉克境内进行。