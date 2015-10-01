中国广西柳城县今早再度发生爆炸

哈通社阿斯塔纳10月1日电 据新浪网消息，当地时间10月1日早上八点，中国广西柳城县富源壹号小区五楼发生爆炸，碎砖头从楼顶散落。居民描述：躺在床上，能感觉到震动，爆炸发生时声音很大。现场暂未发现伤亡。

另据BBC报道，广西柳城县及周边星期三（9月30日）连续发生17起爆炸，至晚上10时，已造成至少7人死亡、2人失踪，另有51人受伤。

柳州当地警方在有关爆炸案的新闻发布会上公布了上述的死亡数字。 当地警方拘捕33岁姓韦疑犯，指其是柳城县本地人，排除事件属于恐怖袭击。 另外，柳城县公安局政委蔡天来在新闻发布会上还透露，目前警方发现了60多个可疑包裹，都是由居民报警发现，目前已派专人看守，等待专业排爆设施和人员前来排除。 目击者指，爆炸有规律，他们从下午5时30分起开始听到爆炸声，大约每隔10分钟听到1次，总共听到了11次。 发生爆炸的地点包括商贸城、监狱、大埔镇政府、超市、车站、医院、畜牧局宿舍、菜市、疾控中心等10多处公共场所。 有居民称，爆炸邮包有的位于送货车上，有的位于室内货架上，有的放在居民楼附近的垃圾桶内，"选择的都是人员较多的地点。"