中国媒体：中国和欧亚经济联盟的经贸伙伴合作协定谈判已经启动

哈通社阿斯塔纳10月1日电 据中国证券网9月29日报道，自5月8日中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京在莫斯科共同签署并发表了《关于丝绸之路经济带建设与欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》（以下简称"联合声明"），日前，"一带一路"与"欧亚经济联盟"的对接又有新进展。据上证报获悉，目前双方已经启动经贸伙伴合作协定的谈判。

5月8日《联合声明》签署后，中国商务部部长高虎城当日在会见欧亚经济委员会贸易委员斯列普涅夫时表示，中国将通过即将启动的经贸合作伙伴关系协定谈判，与欧亚经济联盟建立贸易便利化的制度安排，最终与后者建立自贸区。 对此，中国商务部欧亚司司长凌激表示，中国和欧亚经济联盟的经贸伙伴合作协定谈判日前已经启动，并将在10月中的第二届中俄博览会期间举办协定的专家级磋商，这也是"一带一路"与"欧亚经济联盟"对接的主要内容。 凌激表示，经贸伙伴合作协定的谈判旨在促进中国和欧亚经济联盟的贸易便利化以及周边领域的合作。此外，互联互通也是对接工作的一项内容。"双方间的道路其实已经联通，因此，除基础设施建设外，还有很多贸易便利化的措施需要做。目前，双方间贸易便利化的程度不高，包括通关等的障碍较多，需要通过协定的谈判来解决贸易便利化水平不高的问题。"凌激说。 普京去年2月首次宣布俄罗斯将加入丝绸之路经济带，今年5月，通过《联合声明》的签署，明确表示支持两个战略相对接。普京此前曾表示，两大发展战略的对接有助于加强双方在高科技、交通和基础设施等领域的合作，特别是推动俄罗斯远东地区的发展。 据悉，将于10月12日在哈尔滨召开的第二届中俄博览会上，将有不少俄罗斯企业来华投资。"双方将在卫星导航系统上进行合作，已确认俄方将与中国的北斗合作成立监测站，此外双方还将有一些农业上的项目合作。"凌激说。 此外，俄方商务官员还在9月28日的第二届中俄博览会新闻发布会后透露，俄方希望在船舶、发动机、能源、高科技、农业和基础设施等领域得到中国企业的投资。并希望在今年中俄博览会上的签约额可以达到去年博览会上50亿美元的水平。 中国国际问题研究所的研究员石泽此前在"中蒙俄经济合作进程及展望"会上表示，"一带一路"和"欧亚经济联盟"有可能实现对接的方式可采取东盟10国与中国及亚太国家的"10+1"、"10+3"模式，或者建立平等合作伙伴关系。"他表示，如果中国在"一带一路"战略规划和欧亚经济联盟的对接上取得突破，不光是中俄关系，也会使中俄蒙经济走廊的发展更顺畅，克服很多障碍。 欧亚经济联盟是俄罗斯主导的独联体经济一体化的区域联盟，于今年1月1日正式启动，成员有俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦。中国是该联盟最大的贸易伙伴。