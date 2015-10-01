俄科学家将史前细菌注入自己体内 自称感觉更年轻强壮

哈通社阿斯塔纳10月1日电 俄罗斯一名科学家为了寻找青春永驻的祕密，竟然将自己当成实验的白老鼠，在身上注射一种存活于地球超过350万年的细菌，而且他宣称，使用后"身心都变年轻健康了" 。

英国《每日电讯报》报导，莫斯科国立大学冻土系的科学家阿纳托利，几年前在西伯利亚冻土层中发现了一种存活于地球达350万年之久的细菌--芽孢杆菌F（Bacillus F）。阿纳托利随后开展了对这一细菌的各项研究，以破解这一细菌"长生"的秘密。他在果蝇、白鼠等生物上进行了活体实验，并取得了一定的成果，但他对此并不满意，转而决定进行人体试验，于是他将细菌注射进自己的身体。 阿纳托利说，在注射细菌后，他的身体不只变得更强壮、工作的时间也拉长，"我甚至在过去2年间都没感冒。" 数百万年以来，芽孢杆菌F一直活在永冻层内，但后来冻土层融化后，细菌就进到了当地的环境中。阿纳托利推测，当地的雅库特居民普遍比邻国的居民长寿，可能就是与喝下含有此细菌的水有关。 阿纳托利表示，他们仍在对芽孢杆菌F进行实验，试图进一步了解这种细菌的抗衰老机制。