普京回应空袭叙利亚伤及百姓指责

哈通社阿斯塔纳10月2日电 据外媒消息，俄罗斯空军战斗机9月30日开始对叙利亚展开空袭，西方国家指责俄罗斯袭击的主要目标是叙利亚反对派控制区，并称空袭伤及百姓。俄罗斯总统普京1日对此事进行了回应。

普京10月1日在公民社会和人权理事会会议上表示，至于媒体报道的有关百姓伤亡的消息，俄罗斯准备迎接这样的信息攻击。

普京还表示，他注意到关于百姓伤亡的报道在俄罗斯开始空袭前就出现了。但他强调，这并不意味着俄罗斯不应该留意这样的信息。这就是为什么俄罗斯正在建立与美国之间的长效机制。同时也与国际间在巴格达设立了信息交流的机制。 俄罗斯国防部发言人在9月30日说："今天俄罗斯航空航天军喷气式战斗机对8个叙利亚境内的ISIS恐怖组织目标实施了精确打击。共进行了20次战斗。作为战果，有多个武器和燃料堆积点，以及一些军事设施被击中。ISIS组织在山区的多个据点被彻底摧毁。" 俄国防部发言人称，所有的空袭都是在空中侦察和与叙利亚军方提供的资料仔细比对后实施的。他表示俄罗斯飞机并未袭击民用设施，也采取措施避免误炸这些设施。 路透社报道称俄罗斯袭击了哈马省境内的反对派组织目标而不是ISIS组织目标。并称叙利亚反对派领袖说轰炸至少导致36名平民死亡。 叙反对派称："俄罗斯的目标不是打击IS组织，而是延长阿萨德政权的生命。" 美国防部长卡特说，五角大楼还不能完全确认这些情况，尽管北约称他们收到的报告显示，除了ISIS目标之外的目标也遭到了攻击。 莫斯科方面愤怒谴责这些报道，称它们为"信息战"。俄外交部发言人扎哈洛娃表示："在俄罗斯开始展开对IS打击之前......拉夫罗夫外长在联合国安理会还没有开始发言之前，大量的不实报道已经出现在媒体上，称有平民在俄罗斯军事行动中死亡，称这些行动是针对叙利亚‘民主'军。" 扎哈洛娃还表示："这全是‘新闻战'，一场战争，我们已经见到许多类似情况了，"互联网上大量出现的"平民伤亡"的照片数量之多，传播速度之快，就像是"信息瘟疫"，这些照片甚至在俄罗斯开始袭击之前就已经到处流传。 扎哈洛娃说："我能说什么呢？我们都很清楚，这些照片是伪造的。"她说这让人想起好莱坞讽刺电影《摇尾狗》，那部电影的剧情是美国为了转移公众对总统丑闻的注意力，通过媒体发起一场对阿尔巴尼亚的假战争。 扎哈洛娃还表示，包括西方新闻社"可以向俄罗斯国防部官方提出公开（关于俄军在叙利亚军事行动）信息的要求"。