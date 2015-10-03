瑞信银行评全球军队：美军领跑 中国第三

哈通社阿斯塔纳10月3日电 据参考消息网援引外媒报道，美军在全球最强军队排名中拔得头筹未必会令人意外。瑞士信贷银行编制了这份榜单并将其放在名为《全球化终结抑或更加多极的世界》的研究报告中。

据俄罗斯《专家》周刊网站10月1日报道，美国武装力量以巨大优势高居榜首不足为奇的原因很简单：其国防预算远超排在前十位的其他国家的军费总和。

报道称，俄罗斯以不小的差距位列亚军。中国略微逊色于它。跻身前十的还有日本、印度、法国、韩国、意大利、英国和土耳其。

瑞士信贷银行在报告中说："我们的分析证明了美国在常规战能力方面相比于最接近对手所具有的军事优势。五角大楼以13900架飞机、920架直升机、20艘航母和72艘潜艇的武器库规模将一众对手远远甩在身后。美国的国防预算优势更加明显，去年其数额为6100亿美元，大大超过其后九国的军费总和。"

报道称，为比较20个军事大国的军队，银行分析家制定了包含6个常规武装力量考量因素——军队人数（占5%）、坦克（10%）、武装直升机（15%）、飞机（20%）、航母和潜艇（各占25%）数量——的专门军力指数。

军事指数的制定者承认，它不能反映军事实力的全貌。问题在于，在当今的核世纪，常规武装力量已经不是衡量一国军力的唯一指标。根据斯德哥尔摩国际和平研究所2015年关于军备、裁军和国际安全的年鉴数据，俄美拥有世界上90%的核武器。

报道称，因此，若是将核力量纳入军力评估，则俄对中国的军事优势将比只考虑常规武器时更显著。

另据俄罗斯《观点报》网站10月1日报道，瑞士信贷银行的分析家编制了全球军队作战效能和战斗力排行榜，美俄中分获前三名。

报道称，美军夺得头名很大程度上源于高额军费。2014年，其国防开支达到6100亿美元，比排在其后的九个国家加起来都多。同时，俄中尽管花在军备上的资金少得多，但胜在使用效率。瑞信银行专家表示，它们对新式武器的投入更多。例如，仅2014年，俄军就接收了逾4500件新式武器和军事技术装备，包括142架飞机和135架直升机。2015年俄主要的武器新品包括第五代战斗机T-50、"阿玛塔"主战坦克和能击落近太空目标的新型防空系统S-500。

中国也在大力投资新式武器。在纪念二战结束的阅兵式上，该国军队展示了已经列装的反舰弹道导弹"东风"-21D，它可对付2000公里外的航母。另一件军事新品则是射程为1000公里的"东风"-16弹道导弹，它将被作为非核高精度打击手段。此外，中国在正规军数量方面超过其他国家——230万，俄美分别为100万和140万。

英国《经济学人》周刊前不久发表报告表示，这种事态令美国的重要优势——高度的技术装备水平——逐渐消失。在将精力集中于生产装甲设备和无人机之后，美国不再开发新武器，同时中俄却在积极完善各类装备。该刊专家认为，美国军事机器的软肋包括军舰易受陆基导弹攻击，飞机和卫星则在现代化防空设施面前脆弱不堪：美国空军越来越难以探明移动式导弹装置。此外，美国在各地的空军基地对来自热点地区的定期袭击防范不够。

俄政治军事分析研究所副所长亚历山大•赫拉姆奇欣表示："前三甲的确是这三个国家——美俄中，且顺序不能颠倒。这是不用分析便显而易见的，是由经济和技术条件决定的。三国各有所长——美国在空中和海上向来强大，中国不断壮大陆上装备，俄罗斯则继续发扬苏联制造新武器系统的优良传统。"

报道称，有趣的是，这些国家在常规武器出口榜上也有着类似排名。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所的数据显示，2010-2014年，美国出口占全球的31%（增长23%），俄罗斯占27%（增长37%）。

过去紧随其后的是欧洲国家，但近5年来被中国超越。在该研究所2010-2014年榜单上，中国排名第三，德国和法国分列第四和第五，它们的出口这一时期出现下滑。

报道称，上述排行榜均未将核武器考虑在内，但这影响不大，因为全球90%的核武器掌握在俄美手中。