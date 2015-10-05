朝鲜释放被捕韩籍美国大学生

哈通社阿斯塔纳10月5日电 综合外媒消息，韩国统一部表示，本周一，朝鲜释放了持有美国绿卡的韩国籍大学生朱元文，他大约6个月前从中国入境朝鲜。

路透社指出，美国纽约大学学生朱元文（Won Moon Joo）被释放之时，正值朝鲜庆祝朝鲜劳动党成立70周年之际。

一名韩国统一部官员表示，本周一（10月5日）朱元文在板门店被移交给韩方。他还表示，韩国当局将会对朱元文进行问询。

朝鲜官方朝中社称，朱元文拥有美国永久居留，生活在新泽西州，于4月22日从中国边境城市丹东跨过鸭绿江进入朝鲜境内。朝鲜方面以非法入境为由将他逮捕。

朝中社表示，朱元文已承认触犯朝鲜法律。朝鲜媒体称，这名年轻男子的身体健康状况良好。

平壤政府还扣有三名韩国人和一名传教士。

韩国对朱元文的释放表示欢迎，并向朝鲜发出释放另外三名韩国人的呼吁。

朝鲜最高法院今年6月判处两名韩国人间谍罪成立，他们被判处终身监禁和劳教。

今年8月，经过马拉松式的高级别对话，韩朝双方终于就解决朝鲜半岛最新危机的途径达成一致。之前，因为炮击事件造成的紧张局势由此得以缓解。

朝韩本月晚些时候将举行离散家庭团聚。1950年至1953年之间的朝鲜战争造成数百万人与亲人离散，朝鲜半岛自此一分为南北两个国家--韩国和朝鲜。多数与家人离散者在离世前没有机会收到家人的消息。朝韩上次举行离散家庭团聚是去年2月。