哈萨克斯坦东干人协会主席：丝绸之路必将重现辉煌

哈通社阿斯塔纳10月7日电 7日，正在塔拉兹出席哈萨克汗国建立550周年大型庆典活动的哈萨克斯坦东干人协会主席、"丝绸之路"国际学院社会基金会主席胡塞•达乌罗夫表示，"丝绸之路文化之旅"大型商队旨在彰显哈中两国之间悠久的文化、商业和民间交流历史。

"丝绸之路文化之旅"大型商队于2014年9月从西安启程，途经中国陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆5省区的18个城市，行程8000多公里历时11个月抵达哈萨克斯坦，并于昨日抵达旅途终点--哈萨克斯坦江布尔州塔拉兹市。

据悉，商队还携带了大量陕西著名的茶叶特产。 "商队这段友谊与团结之旅，沿着古丝绸之路终于抵达了终点，" 达乌罗夫说，"这条古老的商路已经有百多年不曾有过今天这样的盛况了，我相信，这是丝绸之路重现辉煌的预兆。" 达乌罗夫表示，商队在哈萨克斯坦各地都受到了人民的热情欢迎。目前商队已抵达具有重要历史价值的古代丝绸之路驿站遗址，并加入了正在塔拉兹市举行的哈萨克汗国建立550周年大型庆典当中，与当地百姓一同庆祝这一重要的历史时刻。（编译：塔尔）