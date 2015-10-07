阿斯塔纳车队车手尼巴利获环伦巴第赛冠军

哈通社阿斯塔纳10月7日电 据骑乐网报道，五大古典赛的最后一场，也是世巡赛年度最后一赛的环伦巴第单日赛日前结束，阿斯塔纳车队的意大利籍车手尼巴利获得冠军；喀秋莎车队的西班牙名将莫雷诺屈居第二；法国希望之星，FDJ车队主将蒂博-皮诺获得第三位。移动之星车队主将巴尔维德虽然没能登上领奖台，但以绝对优势成为本年度排名第一的公路车选手。

长达245公里的比赛打响后，许多车手即开始突围。阴沉有雨的天气中最为亮眼的要数蓝波-美利达车队的年轻小将波兰奇。他从Colle San Gallo开始领骑突围，领先大集团的时间一度达到九分钟，直到170公里处才被追回。紧接着下赛季加盟天空车队的世界冠军科维亚特克夫斯基突围成功，但是阿斯塔纳车队一直牢牢控制大集团，在Sormano陡坡成功追上挂科斯基与韦伦斯。之后善于爬坡的选手们你争我夺，包括巴尔维德、尼巴利、莫雷诺、皮诺等名将都对冠军虎视眈眈。

此时阿斯塔纳开始展现其人数优势，迭戈-罗萨严防死守巴尔维德，使得对尼巴利威胁最大的车手无法有效进攻，而尼巴利华丽的下坡冲刺又将莫雷诺和皮诺远远甩开。之后上演了环伦巴第每年都会上演的剧本，尼巴利在距离终点十多公里处就开始单飞进攻，并顺利夺冠。这是这位包揽三大环赛冠军的天王车手第一次获得古典赛冠军--除了实力之外，如此多的爬坡也是尼巴利敢于挑战环伦巴第的原因之一。另一个"第一"当属皮诺，第一次参加五大古典赛就登上领奖台实属不易，明年春季古典赛或许还能看到这位法兰西之光的表演。

赛后尼巴利还是非常开心，赛前他就很希望获得此次冠军，梦想达成后他也是难掩兴奋："这是一个伟大的日子"。是啊，这个赛季对于尼巴利并不顺利，除了国家赛蝉联冠军以外，各大重要赛事上收获不多：环法离领奖台一步之遥，环西因为扒车门而难堪退赛。不过环伦巴第的夺冠毫无疑问是他职业生涯浓墨重彩的一笔，本赛季不错的结局或许给明年新赛季开了一个好头。

最终成绩：

#

Rider Name (Country) Team

Result

1

Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team

6:16:28

2

Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha

0:00:21

3

Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr

0:00:32

4

Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team

0:00:46

5

Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team

6

Mikel Nieve Ituralde (Spa) Team Sky

7

Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal

0:00:56

8

Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica GreenEdge

9

Sergio Luis Henao Montoya (Col) Team Sky

10

Gianluca Brambilla (Ita) Etixx - Quick-Step

0:01:10