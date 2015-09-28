哈萨克斯坦东干人协会主席：愿为哈中关系发展作贡献

哈通社阿斯塔纳9月28日电 据中国驻哈大使馆消息，9月28日，中国驻哈大使张汉晖会见哈萨克斯坦东干人协会主席安胡塞，深入探讨如何支持在哈东干人传承中华语言文化和传统习俗等问题，并通过该协会向在哈14所东干人学校赠送了一批汉语教学设备。

张汉晖大使表示，东干人在哈生活一百多年来不忘中华传统文化，较好保留了陕甘地区的方言及风俗习惯，并创办了多所东干人学校教育后人，传承文化。在哈东干人作为两国友好的重要桥梁和纽带，已成为当地民众了解中国文化的一扇窗口，为增进中哈人民相互了解和友谊发挥了重要作用，也为推动中哈睦邻友好和务实合作发展作出了积极贡献。使馆将大力支持在哈东干人学校开展汉语教学，传承中华文化。希望在哈东干人成为传播中哈友谊、沟通两国民心的使者，为促进中哈关系发展做出不懈努力。

安胡塞对使馆向哈东干人学校给予的支持和帮助表达诚挚的谢意。他说，哈东干人在哈萨克斯坦土地上已生活一百多年，但一直努力保留着中国传统文化和独具特色的东干语。在大家共同努力下，在哈已陆续开设了14所东干人学校，积极开展汉语教学，并组织了一系列文化活动，得到纳扎尔巴耶夫总统的充分肯定。使馆赠送的汉语教学设备不仅有助于东干人学生学习纯正的现代汉语，更让大家感受到了来自故乡的温暖和关怀。在哈东干人愿为促进哈中人民世代友好和哈中两国互利合作贡献自己的力量。