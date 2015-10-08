美媒：俄罗斯在叙利亚增派地面部队

哈通社阿斯塔纳10月8日电 据《华尔街日报》8日报道，美国方面称，俄罗斯在叙利亚境内增派了一只营级规模的地面部队，这只部队拥有火箭炮及俄罗斯最先进的坦克，实力已超过保护该国在当地军事基地的水平。不过，美方排除了与莫斯科方面在该地区进行战略合作的可能性。

报道称，俄罗斯于周三通过炮舰轰击加强了对叙利亚总统阿萨德反对派的打击，同时为政治解决这场持续了四年半的冲突打开大门。

美国驻北大西洋公约组织(简称：北约)大使Douglas Lute表示，俄罗斯在叙利亚境内的武装还包括防空系统和武装直升机。作为已退休的三星将军，Lute称莫斯科在叙利亚境内的快速军事部署"十分引人注目"。

Lute表示，俄罗斯也增强了海军力量，在地中海一带部署了约10艘军舰。但Lute指出，目前造成最大威胁的是俄罗斯的空袭行动，因以美国为首的联军和俄罗斯的飞机之间有可能发生冲突。

在到达布鲁塞尔之前，美国国防部长卡特表示，美国已准备好同俄罗斯合作以确保叙利亚的领空安全。但他指出，美国尚未收到莫斯科对此正式的回应。他排除了美俄在地面合作的可能性。