缘分与爱情交织的奇迹——双胞胎恋人在阿克套完婚

哈通社阿斯塔纳10月8日电 被人们称为"令人赞叹的奇缘"而广受关注的双胞胎兄弟托列别克和卓勒达斯别克•托列普别尔艮，与双胞胎姐妹阿斯勒和阿依姆•比纳扎洛娃的婚礼，10月7日在男方家乡阿克套市隆重举行。此前，女方家庭已于4日在乌拉尔市举行了姐妹二人的出嫁仪式。

由于两对新人都是双胞胎，长相几无差别，又身着完全相同的婚服，前来赴宴的宾客均表示，完全无法区分他们四人。 据悉，这两对新人是2014年在奥拉尔市相识的。双胞胎兄弟中的弟弟卓勒达斯别克与双胞胎姐妹中的妹妹阿依姆在服装店相遇，当时阿依姆是售货员。 "他来店里购物，挑了一双皮鞋，试过之后告诉我，要再买一双一模一样的，"阿依姆说，"我当时想‘这完全和我买东西时一样嘛'，于是就问他是不是有个双胞胎兄弟，没想到还猜对了，我们就这样成了朋友。" 通过弟弟和妹妹，两对双胞胎中的哥哥和姐姐也认识了对方。很快，双方都坠入了爱河。 "我们姐妹和他们兄弟二人的相遇，是奇妙的缘分，但让我们能够走到今天的，则是更加奇妙的爱情。"阿依姆笑言。 对于人们关于自己是如何分辨嫂子和妻子的问题，卓勒达斯别克笑着回答："最初只是朋友的时候，我也有过分不清两人谁是谁的时候，不过时间长了，你自然能从一些习惯性的动作、语气和性格上，很清楚的分辨谁是姐姐，谁是妹妹。" 比卓勒达斯别克早出生十分钟的哥哥托列别克称，其实在一开始，他对于弟弟"我认识了一对双胞胎姐妹"的话题并不怎么感兴趣。 "因为我从没想过，双胞胎姐妹和双胞胎兄弟之间的爱情，会真实的发生在这个世界上。"他说。"但是，当看到阿斯勒（双胞胎姐妹中的姐姐）的第一眼，我就意识到，这是我命中注定的爱人。" "我的弟弟爱上了她的妹妹，而我和她也是一见钟情，这种缘分，真的只能说是上天的安排吧。" 托列别克感叹道。 对于两姐妹的这场婚姻，女方家长似乎比姐妹俩还要高兴。 "姐妹俩成了妯娌，这是大喜事啊，我从听到这个消息时就为她们感到高兴。她们成双的来到这个世界，认识了一对英俊的男孩，在一个家庭中，两对璧人相互陪伴着走过一生，还有比这更美好的事情吗？我相信，我的孩子们肯定会收获幸福的。"姐妹二人的一位长辈这样说。

10月7日 新人们在阿克套举行了迎亲仪式 整个婚礼均按照当地传统风俗举行 根据当地习俗，若一个家庭在同一天迎娶两位儿媳，需要从两扇不同的门中将儿媳迎入家中。人们认为，这样做将为家庭带来双倍的幸福托列普别尔艮两兄弟家只有一扇门，不过亲友们早就做好了准备，连夜赶制了一架梯子，将阳台变成了另一扇家门 在所有亲人的祝福声中，比纳扎洛娃姐妹被迎进新房 双胞胎兄弟的母亲热情的迎接自己的两个儿媳，并亲吻她们的脸颊 在传统习俗中，燃烧的火焰将驱走一切试图纠缠新娘的厄运，并保佑她们今后的人生幸福平安（编译：塔尔）