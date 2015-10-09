突尼斯国家对话四方机制获诺贝尔和平奖

哈通社阿斯塔纳10月9日电 据BBC消息，突尼斯国家对话四方机制因成功促成国家和平、和解和民主化过渡，被授予2015年诺贝尔和平奖。

挪威诺贝尔奖委员会代表卡西·库尔曼（Kaci Kullman）在宣布2015年和平奖颁奖决定时表示，自从2011年"茉莉花革命"以来，突尼斯一度面临内战和分裂的威胁，但在2013年建立的国家对话四方谈判机制引领下，最终成功步入多元化民主社会。 分析人士指出，对比起同期发生在中东各国的"阿拉伯之春"革命纷纷陷入独裁、内战和难民潮劫难的结局，特别是叙利亚和也门等国家的旷日持久内战来说，突尼斯国家对话四方谈判机制为地区国家树立了一个通过国内和解谈判和和平过渡解决危机的榜样，成为战乱阴霾笼罩的北非和中东地区的一盏明灯。 诺贝尔奖委员会还表示，希望和平奖可以鼓励突尼斯人民，尽管继续面对许多国家重建道路上的艰巨挑战，仍然会一如既往地追寻全国团结和解大方向，而不是重复其它中东国家发生的暗杀、动乱以至于内战的灾难性道路。 国家对话"四方机制"由突尼斯国内四大政治团体组成：分别是突尼斯总工会、突尼斯工商联盟、突尼斯人权联盟，以及突尼斯律师联合会。 2015年读诺贝尔和平奖获得提名的候选人共273名；提名中包括媒体热衷看好的德国总理默克尔，罗马教宗方济各和美国国务卿克里。