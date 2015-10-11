提到某些颜色，我们就会条件反射地心跳加速、满怀期待，比如：蒂凡尼(Tiffany & Co)的蓝、卡地亚(Cartier)的胭脂红、当然了，还有爱马仕(Hermès)的橘色。产品包装是享受奢华的前奏：发出窸窣声的半透明包装薄纸；边角平整的精致缎带；还有爱马仕独有的，大名鼎鼎的橘色礼盒。包装并非只是包裹产品，礼盒是爱马仕的象征，预示里面有多么让人惊喜的物品......反正，你是不会对它失望的。如何强调礼盒的重要性都不为过。"爱马仕的精神之一就是惊喜。"它的艺术总监Pierre-Alexis Dumas解释道，"橘色礼盒就是惊喜。"

爱马仕的橘色在二战期间被第一次使用，到现在已有很长的历史了。那时橘色卡纸是供应商能找到的唯一材料。货物的随意囤积使橘色的色度始终不一，直到1949年，颜色被固定下来用以永久纪念那些战争岁月（尽管颜色变得更加鲜艳，甚至带给人愉悦的感觉）。现在，这鼎鼎大名的橘色礼盒正在经历史无前例的挑战，因为另一个品牌也将占据它内部神圣的一席之地。用优雅而亲切的字体拼写出的"Hermès"边上，很快就要出现另一只同样亲切的公司Logo——被咬了一口的水果——苹果公司。一只特别款的苹果手表将藏于礼盒中（10月5日发售，起售价1100美元），它的表盘展现了爱马仕风格，数字和字体的灵感来自于爱马仕Clipper、Cape Cod和Espace手表。

苹果雇佣奢侈品设计师

"这是我们第一次把两个品牌名一起印在盒子上。"艺术总监Dumas说，"这绝对颠覆了我们的家族传统。"爱马仕是家族企业，至今已传承到第六代后裔，这个决定引起了家族内许多争议。"但Dumas相信，这种颠覆是有益的。"这表明，我们和苹果公司属于同一个部落，我们叫它优秀的部落。我们想通过一个共同的项目来证明这一点。这也表明当我们觉得有必要时，我们还有能力质疑自己的传统、打破既定的规则，这非常令人振奋。"

自这款手表去年在加州的库比蒂诺(Cupertino)苹果公司总部发布后，它便是最受关注的新高科技产品，这也标志着苹果公司在奢侈品市场的初次涉水。值得注意的是，苹果首席设计师乔纳森•伊夫(Jony Ive)雇佣知名工业设计师马克•纽森(Marc Newson)，使他成为苹果设计团队中的一员。纽森拥有自己的手表品牌，曾为路易威登(Louis Vuitton)、积家(Jaeger-LeCoultre)、万宝龙(Montblanc)和爱马仕(Hermès)设计产品。苹果此举企图借纽森在奢侈品业中丰富的工作经验，使自身向奢侈品牌靠拢。设计独特的表带、多样的颜色和可随意变换的造型证明了，爱马仕苹果表的卖点是时尚，而不是产品革新或是其他。

诚然，此次苹果与爱马仕的合作中，手表表带受到诸多关注——长款环绕表带 "Double Tour"是比利时设计师Martin Margiela于1998年为爱马仕原创设计的当代经典；单圈表带 "Single Tour"（有 38 毫米和 42 毫米两款表壳可选）和护腕表带 "Cuff"都是设计大师皮埃尔•哈迪(Pierre Hardy)的作品。爱马仕的皮具自然是无可挑剔，Dumas极具虔诚地描述道："爱马仕有三款不同触感和光感的标志性皮革。"首先是Box，表面光亮地"像丝绸一般"的小牛皮，用于黑色款表带；Fauve Barenia棕色是自然的皮革颜色，"随着时间推移，表面会很快形成一层美丽的包浆"；最后是橙红色、蓝色和灰色表带，材质是纹理细密的皮革，叫Swift。

三款表带中，最有标志性的Double Tour同时是问题最多的。Dumas说："我和Jony，Marc都特别喜欢Double Tour款，但问题是表带总会滑到表盘下面阻隔了表盘与皮肤的接触。为了解决这个问题，我们的工艺师们加厚了表带，增加了一些张力，我们在制作箱包的把手时也会用到这项技术。我喜欢这种想法：用一项古老得能追溯到品牌初创时的工艺来解决非常现代的问题。"

细心——是两家公司的共同点

用传统的工艺来解决完全现代的难题正是苹果和爱马仕之间关系的完美比拟。爱马仕曾为苹果产品设计过诸多配件，但两者真正的合作萌芽于2007年左右，那时Marc Newson将Jony Ive推荐给Dumas。他们的初次合作不是手表，而是在2013年Ive和Newson共同为一次慈善拍卖设计的爱马仕 "Cavale" 马鞍。"对Jony和Marc来说，他们两人联手的精湛技艺使这个物品达到了设计水平的最高峰。"拍卖目录的记录中写道，"两人专注于Cavale纯粹的美——超缜密的结构以及精致的细节和手工制作。"

对Ive来说，设计就是对细节的追求。他的眼睛洞察着，大脑衡量着别人感受不到的细枝末节。"我记得我看到过爱马仕的一个菜单卡片夹，它美丽极了。卡片夹是初级产品，但它本身就代表着美丽——美丽又实用——它的每一部分倾斜的角度都恰到好处。这种程度的仔细说明了很多事。"Ive相信"在这个充斥着'粗心'产品的世界里"这样的仔细是可遇而不可求的。

我们常能从苹果首席设计师的口中听到他们温柔地说出"细心"这个词。这是褒奖的最高境界,也是Ive认为的正在改变我们对奢侈品理解的一个词。"对年轻人来说，我们对价值和意义的定义一直在改变，这个定义就是细心的含义——设计、材料、工艺和由实用性驱动的设计过程都要精益求精。"他将这种"对实用和功效的全神贯注"理解为"爱马仕和苹果两家公司的最重要的共通点。爱马仕就是如此典型的一个公司：追求最优质的真材实料；最严格的制作标准；最难寻的能工巧匠；还有对实用和功能性的绝不妥协。所以，爱马仕的产品绝无仅有，美妙绝伦。"

最重要的是，Ive相信不管是"独立的手工制作"还是"复杂的机器生产"，顾客都能从产品中发现同样的高品质追求。"这些批量产品所带来的不同质感的科技"是他最为着迷的。"我认为态度仔细的重要性超越了产品等级和数量的重要性。"

"爱马仕和苹果使用的材料本质上都是普通的，但我们用专业和细致将它们转化成完美的产品。当然，不同表带选用不同皮质这一点让我很受触动，但是我早已预料到了。让我更加触动的是包装内覆盖着表带的材料，它唯一的目的就是在运输中防止表带受损，但是制作这种材料所需的工作却是巨大的。正是这种专业和细致使普普通通的材料转变为无与伦比的产品。"

苹果公司已是世界上市值最高的公司，那么是否像爱马仕的橘色一样，蒂凡尼的蓝色和卡地亚的胭脂红等诸多奢侈品颜色，与苹果白色的合作也已指日可待？（文章摘自英国《金融时报》）