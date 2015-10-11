华尔街股票交易员人数首超债券交易员

哈通社阿斯塔纳10月11日电 据《华尔街日报》报道，华尔街的交易业务正在经历一场深刻的变革，而在这场变革中，债券是落在下风的一方。

各大银行将于下周报告收益，这些报告可能会显示出股票交易员正迎头赶上其更为风光的债券交易员同行。

受中国经济的不确定性和美联储加息时机的影响，预计来自债券、外汇和大宗商品买卖的收入第三季度下降10%或更多。此类交易历来是给华尔街带来巨大利润兼风险的驱动力。相比之下，股票交易、交易所交易基金和各种衍生品的交易一直在加速前行，一些分析人士预测本季度此类交易的收入同比增幅将达5%-10%。

这种转变在人员配置上已经显而易见。根据调查研究公司Coalition Ltd.的数据，今年上半年股票交易员和销售人员的总人数为17,300人，超过债券交易部门的17,100人，这种情况为至少五年来第一次出现。

固定收益的总收入仍占较大比重。今年前六个月，Coalition追踪的全球10家银行的固定收益交易收入为近390亿美元，而股票的同期收入为246亿美元。

不过，这两个部门间140亿美元的差距还不及三年前（336亿美元）的一半。根据瑞银(UBS)分析师编制的公司数据，在此期间，摩根大通(J.P. Morgan)上述两个部门之间的收入差距由60亿美元收窄至39亿美元，高盛集团(Goldman Sachs & Co.)两部门间的收入差距则由22亿美元大幅收窄至仅3.15亿美元。