为圆儿时梦想 阿拉木图市民斥巨资打造童话城堡

哈通社阿斯塔纳10月12日电 为了实现童年的梦想，阿拉木图居民奥列佳•谢恩正在为自己建造一座童话中的城堡。

奥列佳•谢恩是三个孩子的母亲，同时也是一名律师。1998年，奥列佳在阿拉木图卡尔哈什小区买下了一处面积约1公顷的土地。 "当时这里堆满了垃圾，我和我的丈夫，还有我的孩子们一起，花了很多时间、精力和金钱，才把土地清理干净。之后，我们在这片土地上种上了花草和树木，并盖了房子。"奥列佳说。 "2009年的时候，我们打算盖一栋新房子。也就是在那时，我决心要实现儿时的梦想--拥有一个城堡！我的丈夫很支持我的想法，给我提供了很大的帮助。我们一起设计、一起规划、购买材料，这座城堡几乎花光了我们的积蓄，"奥列佳称，"为了更好地完成这座城堡的建设，我们聘请了专业的施工队伍。目前工程还没有完工，预计至少还需要两年时间。" 奥列佳告诉记者，城堡还需要进行装饰和装修的工作。整座城堡的设计，基本上都是她的创意，包括城堡的造型、房间的设计和数量、外观装饰风格等等。 据奥列佳称，城堡最终将占地800平方米，共4层，配有火炉和地下室。整座城堡的造价，目前约为25万美元。 城堡使用的材料都很普通：砖石和混凝土。 "为什么要盖这样一栋房子？首先，这是为了实现自己的梦想。朋友们一开始确实笑话过我的行为，但随着工程的顺利开展，他们都看到我正在一步步的实现儿时的梦想，现在他们都很支持我。"奥列佳说，"其次，我想在这里开办一个‘儿童教育中心'。城堡的墙面上会画上各种各样的卡通、传说和历史人物，一楼以俄罗斯童话和历史人物为主题，二楼以著名卡通人物为主，三楼则以哈萨克传说故事和历史人物为主。" 奥列佳表示，她希望能够为孩子们提供一个可以度过快乐童年时光的好去处。 奥列佳对德国的新天鹅城堡十分钟情，因此她自己的城堡也是按照新天鹅堡的外形设计的。（编译：塔尔） 图右侧是奥列佳一家的旧宅。奥列佳称，为了这座城堡，他们一家几乎花光了积蓄。 奥列佳用这辆车为工人们运送建材。 （图片取自 tengrinews.kz ）