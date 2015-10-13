外媒：第三季度中国经济增长可能放缓
接受《华尔街日报》调查的13名经济学家的预期中值为，中国第三季度国内生产总值(GDP)可能较上年同期增长6.8%，增速低于前两个季度的7%。调查显示，第三季度贸易、制造业产出和固定资产投资增长状况可能恶化。
中国政府将今年的经济增长目标定为"7%左右"，低于去年7.4%的实际增速。
瑞穗(Mizuho)经济学家在一份研究报告中表示，第三季度中国经济状况总体而言进一步恶化，产出和投资放缓，同时股市动荡导致金融中介领域对经济的贡献减少。
中国国家统计局定于周二公布贸易数据，周三公布通货膨胀数据。中国GDP和其他宏观经济数据定于10月19日发布。
调查显示，9月份中国工业增加值可能同比增长5.9%，低于8月份的6.1%。9月份不含农户的固定资产投资或同比增长10.8%，略低于8月份的10.9%。亮点是，9月份零售额料同比上升10.9%，略高于8月份的10.8%。
瑞穗经济学家称，为保障9月份纪念抗战胜利阅兵活动期间的空气质量，北京临时关闭了一些工厂，这一因素影响了工业增加值数据。他们表示，随着中国推出更多稳增长措施，未来几个月基建投资速度预计将明显加快。
一度是中国经济支柱的贸易业前景未有改善迹象。调查显示，9月份出口可能同比下降6.5%，较8月份降幅5.5%扩大；9月份进口料同比下降16.5%，亦较8月份降幅13.8%扩大，9月份贸易顺差预计为476亿美元左右，低于8月份的602亿美元。
渣打(Standard Chartered)经济学家在一份报告中称，外部和内部需求依然疲软，但得益于政策的放松以及季节性原因可能略微改善。不过同比增长数字可能会受到上年相对较高的比较基数的拖累。
由于食品价格、尤其是猪肉价格似乎有所回落，9月份消费者价格指数(CPI)或表现温和。调查显示，经济学家们预计当月CPI同比升幅为1.8%，低于8月份的2.0%。9月份生产者价格指数(PPI)可能同比下降5.9%，延续三年多来的负增长势头。
对于中国央行来说这是好事，因为温和的通胀为他们进一步放松货币政策来刺激经济留出了空间。自去年11月份以来该行已经五次降息，向国内银行系统注入了数以千亿人民币计的资金以刺激放贷。
接受调查的经济学家预计，9月份中国银行业新增贷款料在人民币8,500亿元（合1,340亿美元），前月为人民币8,096亿元。9月底广义货币供应量M2增速可能微降至13.2%，8月份为13.3%。