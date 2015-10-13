首届中亚气象科技研讨会在中国新疆举办

哈通社阿斯塔纳10月12日电 据中新网报道，风云变幻、春来暑往，天气无不时刻和"地球村"里的万物息息相关。12日，来自中国、澳大利亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦5国的50余名气象科技专家齐聚中国新疆，就中亚区域天气气候科学问题展开交流讨论。

当日，为期两天的首届中亚气象科技研讨会在此间开幕。该研讨会由中国气象局乌鲁木齐区域气象中心主办，中国气象局乌鲁木齐沙漠研究所协办。 新疆气象局局长张守保表示，中亚地区是"丝绸之路经济带"重要地区，属于干旱半干旱气候，生态环境脆弱，提升气象灾害防御能力与水平、减缓和降低气候变化带来的风险是气象人义不容辞的责任。该研讨会就共同关心的中亚区域气象科学问题和推进未来区域气象科技合作展开交流和讨论，旨在提高中亚防御气象灾害以及应对气候变化能力，为加快区域发展提供气象保障服务。 张守保称，中国气象局高度重视与中亚国家水文气象部门以及相关科研机构有着交流和合作，在资料和信息交换、区域气候变化等气象科技领域已取得明显成效。希望进一步深化这种交流和合作，希望通过共同努力，力争在区域精细化数值预报模式、灾害性天气机理、防灾减灾技术、气候变化等方面取得突破，推动中亚天气气候研究和应用新发展。 塔吉克斯坦水文气象局自动化传输中心副主任达夫雅托夫•拉希德说，中亚地区和中国新疆在气象方面息息相关。塔克吉斯坦现在有80余座气象站、水文站，期望和中国加强气象、水文等方面的合作。目前，塔国已安装中国的气象软件，确实给塔国气象部门提供了很好的帮助，但合作仍需加强。 吉尔吉斯斯坦水文气象局副局长艾山霍德扎耶夫•内斯科尔迪说，吉国饱受地震、山体滑坡之苦，迫切需要解决水文、气象方面的诸多问题，但这是一项系统的研究。参加该研讨会，期望和中国以及其他国家的专家加强交流与合作。 短暂开幕式后，来自中国科学院、中国气象局、兰州大学、新疆气象局及澳大利亚天气研究中心，哈萨克斯坦水文气象局，吉尔吉斯斯坦科学院等机构的30余名专家学者分别就相关课题做大会报告。 此外，与会专家还将就"中亚国家联合开展气象灾害防御"、"中亚天气气候科学计划"等议题进行座谈。