外媒：美联储今年加息前景愈加渺茫

哈通社阿斯塔纳10月15日电 据《华尔街日报》15日报道，在经济活动疲软的种种新迹象下，美国联邦储备委员会（简称：美联储）2015年加息的概率正在降低。一些央行官员原本希望在经历长时期的宽松货币政策之后，美联储今年能有所行动，如今看来，他们或许要大失所望了。

消费者支出、通胀以及就业等经济数据的疲弱表现实际上已经消除了本月加息的可能性。本周，两名美联储官员已经对今年是否适合加息提出了怀疑，而近日公布的经济数据也未能打消决策者对经济前景的疑虑。

美国商务部周三公布，9月份经季节性因素调整后的零售额仅增加0.1%，若剔除汽车销售额，当月零售额实际上较8月份下滑。此外，劳工部公布的数据显示，9月份生产者价格──衡量批发价格变动的指标──下跌0.5%，较上年同期的跌幅达1.1%，为此轮经济扩张以来的最大同比跌幅。

今年年底前，美联储还将召开两次政策会议，时间分别在10月底和12月中旬。期货交易员目前认为，美联储将在本月加息的可能性几乎为零，而在年底前加息的可能性为三分之一。

长期以来，美联储官员都在强调，首次加息的时间将取决于经济数据。三年多来，美国的消费者价格指数(CPI)升幅一直低于美联储设定的2%的目标，决策者们希望在确定通货膨胀率能够回升后再启动加息。消费者支出占据了美国商品、服务总需求的大约三分之二，零售额是显示美国经济潜在活力的一大重要指标。

尽管10月份加息的可能性非常小，但美联储仍可能决定在今年加息，特别是如果就业市场在12月15-16日之前再度显露出活力，或者工资、通胀率出现了摆脱低水平迹象的话。

疲弱的零售、通胀报告势必不会激发美联储官员的信心，尤考虑到就在几周前美国劳工部刚刚宣布9月份企业招聘速度有所放缓，而且7、8月份数据也不及初值。目前来看，美国今年的出口也料将出现金融危机以来的首次下滑。

美联储官员已经不再指望2015年经济增长将加速，今年年初时他们曾对此抱有期望。如今他们的希望是国内经济处于健康水平，能够承受海外经济放缓和金融市场剧烈波动的考验，并维持足够的增速，促使失业率进一步适度降低。

过去几天，一些官员对美联储关于今年可能加息的预期表示不安。在9月份的政策会议上，美联储出于对海外形势和市场动荡的担忧而按兵不动，当时17位美联储官员中有13位表示，他们仍预计年底前会加息。美联储主席耶伦此后表示，她是那13位官员之一。

耶伦等人将通胀低迷归咎于暂时性因素，包括能源价格和进口价格疲软，他们预计这些因素的影响将减弱。

本周两位美联储理事布雷纳德和塔鲁洛都对美国经济前景以及耶伦提出的应该加息理由的框架表达了不安情绪。耶伦曾表示，她预计随着失业率下降，经济中的闲置产能也将减少，这是未来通胀率上行的前奏。

布雷纳德和塔鲁洛称，失业率下降并非预示未来通胀上行的良好指标，因此不能作为加息的有力依据。上个月耶伦本人在马萨诸塞州阿默斯特发表演讲时也表示认同上述两位理事的质疑，显示出美联储最高级别官员在加息决定上的担忧。

布雷纳德在本周早些时候的演讲中称，美联储应采取观望态度，观察经济前景的风险是否会减弱。塔鲁洛周二在接受CNBC采访时呼应了这一观点，他表示，鉴于眼下他对经济前景的判断，他认为今年加息并不适宜。