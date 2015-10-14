阿吾特•穆赫伊别克谈《移民法修改案》：对哈萨克同胞归国将更便利（视频）

哈通社阿斯塔纳10月15日电 关乎在外哈萨克族同胞的法案——《移民和就业保障法修改案》日前通过哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院），并已提交参议院（议会上院）审议，预期将于年底前，总统签署后生效。

该法案于今年二月份就已提交议会审议，之后马吉利斯组织工作组对其进行了研究。阿吾特•穆赫伊别克先生以归国哈侨代表的身份成为工作组成员。

以下为阿吾特•穆赫伊别接受媒体记者采访的视频。

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据卫生和社会发展部部长塔玛拉•杜伊谢诺娃介绍，新的法案重新审视了归国哈侨的安置、待遇、社会保障以及入籍等问题。新的法案不再限制归国哈侨落户的地区，移民至全国任何地区的哈萨克同胞均将享受到归国哈侨待遇（оралман мәртебесі），并且无需收入确认等条件就可提交居住证（ықтиярхат 绿卡）申请。获得长期居住证后的1年内就可提交入籍申请。

杜伊谢诺娃指出，根据新法案，若归国哈侨落户北哈州等政府指定地区，将获得搬迁报销、配额补贴、就业帮助、提供住房等社会辅助政策。已在国内其它地区定居，之后又迁移至指定地区的归国哈桥也可享受到这一优惠政策。但如果在未满5年的情况下，从指定地区迁移至国内其他地区或放弃国籍，那接受社会辅助政策的人员应归还房屋，并归还所有补助费用。（编译：吴然）